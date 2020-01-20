Лариса Долина подчеркнула постройневшую фигуру узкими брюками

Лариса Долина редко выходит в свет. В прошлом году она каждую свободную минуту проводила с семьей. Певица даже побывала в Германии с дочкой Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой. Потом она окунулась с головой в предновогоднюю суматоху. Год только начался, а артистка уже порадовала поклонников своим появлением на публике. Она не смогла пропустить праздничный вечер в четь юбилея Хиблы Герзмавы.

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На светском вечере собралось много знаменитостей от Анны Нетребко до Лаймы Вайкуле. Многие артисты порадовали гостей своими выступлениями. Не стала исключением и Долина. Артистка вышла на сцену в элегантном брючном костюме чёрного цвета, который подчеркнул изменения в её внешнем виде. зауженные брюки сели на ее фигуру идеально. Также она сделал объемную прическу с кудрями.

Лариса Александровна исполнила джазовую композицию, сразив гостей и заставив танцевать даже самых застенчивых. Многие обратили внимание, что певица сильно похудела. Она выглядела заметно стройнее, чем несколько месяцев назад. Напомним, что артистка некоторое время назад сильно прибавила в весе. Это было прошлой прошлой весной, когда врачи запретили артистке занятия спортом из-за проблем с суставом. Однако Долина также быстро похудела, как и поправилась. Она вскоре начала борьбу с лишними килограммами и теперь выглядит еще стройнее, чем раньше.

Добавим, что также ранее певица призналась, что ее дочка очень вкусно готовить. Именно ей она доверяет готовить все главные блюда для праздников. Долина даже задумалась над тем, чтобы открыть кафе для наследницы.