«По фасону ей очень подходит»: стилист оценила вечернее платье в пол Нетребко

Анна Нетребко на днях вернулась в Россию. Новый год она отмечала в Нью-Йорке, а потом перебралась в Вену, где у нее тоже есть жилье. Артистка вернулась к гастролям и теперь снова регулярно путешествует. Побывав в родном Краснодаре она добралась до Москвы, чтобы не пропустить праздник в честь коллеги Хиблы Герзмавы, которой недавно исполнилось 50 лет. На торжественном мероприятия собралось много звезд.

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Для гостей спела Лайма Вайкуле, которая пришла в элегантном платье, а также Лариса Долина. Сама именинница блистала в роскошном вечернем платье с пайетками. Не менее элегантном выглядела Нетребко. Многие ее давно считают обладательницей утонченного чувства стиля. На этот раз она выбрала платье в пол с золотым кружевом. Волосы она собрала в небрежный пучок и подчеркнула красоту броским макияжем с алой помадой.

Поклонники восхитились образами артисток. многие отметили, что Анна выглядит постройневшей. Специально для портала Teleprogramma.pro образ дивы оценила бьютимейкер и стилист Марина Корабель.

«Выбранное платье для торжественного мероприятия у Анны Нетребко по фасону ей очень подходит. Мне нравится, что закрыты плечи, обозначена талия и слегка свободный крой снизу. А вот с текстурой, фактурой и цветами немного перебор. Здесь и гладкий золотистый, и серебристые складки. Также разные фактуры ткани верхней части платья и нижней. Всего слишком много, поэтому смотрится негармонично. По цвету хотелось бы более контрастного оттенка золотого или серебристого без оливкового подтона, чтобы выигрышно подчеркнуть цвет кожи, как в данном образе сработали серьги. А еще они отлично подошли к форме ее лица», — высказалась эксперт.

По словам Марины, она бы изменила некоторые аксессуары, а от массивного кольца избавилась. Прическа оперной дивы понравилась стилисту, но Корабель считает, что более легкая текстура локонов смотрелась бы лучше.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Марина работает с такими дизайнерами как: Blumarin, Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон и др. Свою красоту ей доверяют такие звёзды как: Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa и многие другие известные персоны.