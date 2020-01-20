Водянова в свитере пудрового цвета и юбке в пол пришла на показ Ульяны Сергеенко

Наталья Водянова недавно обручилась со своим возлюбленным Антуаном Арно. Они вместе уже почти 10 лет, но только сейчас бизнесмен решился сделать предложение. Ко всему прочему, модель перебралась из квартиры в роскошный дом в Париже, где теперь живет с будущим мужем и пятью детьми. Девушка не зря живет во Франции, так как Париж — одна из столиц мировой моды.

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Накануне там стартовала Неделя моды. Водянова всегда посещает самые значимые показы, а в некоторых участвует сама. На этот раз она не обделила вниманием презентацию новой коллекции одежды Ульяны Сергеенко. На показе собралось много гостей, а дефилировали не только модели, но и звезды, например, Дита фон Тиз и Орнелла Мути. Для такого особого случая Наталья выбрала романтический образ.

Она предстала на публике в нежном свитере с узорами в виде розочек. Наряд пудрового цвета модель разбавила юбкой в пол с серебристыми пайетками и пикантным разрезом. Ее голову украшали тики — цепочки, которые используют для украшения. Девушка также предпочла черные сапоги и клатч в тон. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. К слову, на светском рауте Водянова столкнулась со своей подругой Яной Рудковской, которая давно интересуется модой.

К слову, на этом день модели не закончился. Вечером она отправилась уже на другой показ в сопровождении своего жениха. На этот раз Наталья облачилась в лаконичное приталенное плато с поясом. Арно был одет подстать супруге в серый свитер, брюки и черное пальто классического кроя. Влюбленные шли держась за руки.