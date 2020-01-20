Звездный стиль

Водянова в свитере пудрового цвета и юбке в пол пришла на показ Ульяны Сергеенко

Модель насладилась показом российского дизайнера в Париже.

Водянова в свитере пудрового цвета и юбке в пол пришла на показ Ульяны Сергеенко
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com/

Наталья Водянова недавно обручилась со своим возлюбленным Антуаном Арно. Они вместе уже почти 10 лет, но только сейчас бизнесмен решился сделать предложение. Ко всему прочему, модель перебралась из квартиры в роскошный дом в Париже, где теперь живет с будущим мужем и пятью детьми. Девушка не зря живет во Франции, так как Париж — одна из столиц мировой моды.

Накануне там стартовала Неделя моды. Водянова всегда посещает самые значимые показы, а в некоторых участвует сама. На этот раз она не обделила вниманием презентацию новой коллекции одежды Ульяны Сергеенко. На показе собралось много гостей, а дефилировали не только модели, но и звезды, например, Дита фон Тиз и Орнелла Мути. Для такого особого случая Наталья выбрала романтический образ.

Она предстала на публике в нежном свитере с узорами в виде розочек. Наряд пудрового цвета модель разбавила юбкой в пол с серебристыми пайетками и пикантным разрезом. Ее голову украшали тики — цепочки, которые используют для украшения. Девушка также предпочла черные сапоги и клатч в тон. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. К слову, на светском рауте Водянова столкнулась со своей подругой Яной Рудковской, которая давно интересуется модой.

К слову, на этом день модели не закончился. Вечером она отправилась уже на другой показ в сопровождении своего жениха. На этот раз Наталья облачилась в лаконичное приталенное плато с поясом. Арно был одет подстать супруге в серый свитер, брюки и черное пальто классического кроя. Влюбленные шли держась за руки.

Водянова и Арно. Фото: instagram.com/natasupernova/
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Звездный стильмода и стильНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан АрноУильяна Сергеенко
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Водянова в свитере пудрового цвета и юбке в пол пришла на показ Ульяны Сергеенко
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