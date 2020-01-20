Звездный стиль

Рудковская в мини-платье и тренче пришла на модный показ Ульяны Сергеенко

Светская львица восхитилась мероприятием. Перед гостями дефилировали такие звезды, как Дита фон Тиз и Орнелла Мути.

Рудковская в мини-платье и тренче пришла на модный показ Ульяны Сергеенко
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com/

Яна Рудковская давно стала частью модной индустрии. Она не пропускает ни одного значимого показа. В гардеробе продюсера множество нарядов от кутюр, включая пышные бальные платья, которые она очень любит. Также светская львица часто носит мини, хотя поклонники считают, что в ее возрасте нужно прикрывать ноги хотя бы до колен. А накануне звезда отправилась в Париж на Неделю моды.

Примечательно, что первый показ, который она там посетила, был организован российским дизайнером Ульяной Сергеенко. Для выхода в свет Рудковская облачилась в черное мини-платье в стиле baby-doll. Талию она подчеркнула поясом, а также дополнила образ темными колготками, сапогами и синим тренчем. В руках Яна держала миниатюрную сумочку. Она осталась в восторге от показала, в котором приняли участие звезды.

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Американская звезда бурлеска Дита фон Тиз прошлась в черном костюме с поясом и юбкой миди. Также тепло встретила публика итальянскую актрису Орнеллу Мути, которая предстала в длинном платье на пуговицах. «Шедевральный показ! Один из лучших в истории! Браво Ульяна», — похвалила дизайнера Рудковская.

К слову, на светском рауте она встретила Наталью Водянову. Как известно, модель давно живет в Париже со своей семьей и дружит с продюсером Димы Билана. Супермодель выбрала романтический образ для выхода в свет. Она позировала в свитере с розочками пудрового цвета и длинной юбке с разрезом, а ее голову украсили тики — украшение на голову из цепочек. Подруги во время показа переглянулись, а уже потом обмолвились парой слов.

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/
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Рудковская в мини-платье и тренче пришла на модный показ Ульяны Сергеенко
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