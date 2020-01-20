«Как девочка»: Елена Яковлева сменила прическу и стала выглядеть моложе

Народной артистке Елене Яковлевой уже 58 лет, несмотря на столь солидный возраст, ее образы до сих пор волнуют зрителей. Каждая смена имиджа звезды бурно обсуждается среди поклонников.

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Последние изменения во внешности артистки не остались без внимания поклонников. Елена Яковлева сделала новую стрижку, представ на фото в Сети с более объемной челкой. На лице актрисы не оказалось ни капли макияжа. Волосы актриса уложила слегка небрежно, будто только что их развевал ветер.

Кстати, именно такая укладка сегодня в тренде. Ранее мы писали о модных советах стилиста-парикмахера Евгения Жука, который заметил, что многие женщины совершают глобальную ошибку, стараясь тщательно уложить волосы, создавая дополнительный объем. Такие прически добавляют прекрасной половине человечества возраста. А вот небрежные, «живые» укладки, как раз наоборот, делают лицо моложе.

Похоже, что Елена Яковлева взяла модный совет на вооружение и заслужила море комплиментов от поклонников.