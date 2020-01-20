Звездный стиль

«Как девочка»: Елена Яковлева сменила прическу и стала выглядеть моложе

Кинозвезда много лет радует поклонников стильными образами.

«Как девочка»: Елена Яковлева сменила прическу и стала выглядеть моложе
Елена Яковлева. Фото Global look press.

Народной артистке Елене Яковлевой уже 58 лет, несмотря на столь солидный возраст, ее образы до сих пор волнуют зрителей. Каждая смена имиджа звезды бурно обсуждается среди поклонников.

Последние изменения во внешности артистки не остались без внимания поклонников. Елена Яковлева сделала новую стрижку, представ на фото в Сети с более объемной челкой. На лице актрисы не оказалось ни капли макияжа. Волосы актриса уложила слегка небрежно, будто только что их развевал ветер.

Кстати, именно такая укладка сегодня в тренде. Ранее мы писали о модных советах стилиста-парикмахера Евгения Жука, который заметил, что многие женщины совершают глобальную ошибку, стараясь тщательно уложить волосы, создавая дополнительный объем. Такие прически добавляют прекрасной половине человечества возраста. А вот небрежные, «живые» укладки, как раз наоборот, делают лицо моложе.

Похоже, что Елена Яковлева взяла модный совет на вооружение и заслужила море комплиментов от поклонников.

«Лена, Вы супер! Вас не узнать!», «Елена, у Вас классная стрижка. Вам очень идет. Вы шикарно выглядите», «Красивая. Худенькая умничка», «Как девочка», «Настоящая!» — написали фолловеры в Сети.

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«Как девочка»: Елена Яковлева сменила прическу и стала выглядеть моложе
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