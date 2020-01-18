Звездный стиль

Боня в платье-бюстье затмила Мерьем Узерли на фестивале в Доминикане

Модель призналась, что раньше только мечтала блистать на таких мероприятиях.

Боня в платье-бюстье затмила Мерьем Узерли на фестивале в Доминикане
Виктория Боня. фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня осенью прошлого года переехала жить в Лондон со своей дочкой Анджелиной. Но вскоре светская львица призналась, что на новом месте не понравилось ее наследнице. Девочка считает город очень мрачным. Пока бывшая звезда «Дома-2» взяла год на размышления. Место проживания для нее очень важно, так как она много путешествует по работе. Недавно девушка побывала в Африке, где побывала на ужине у президента Ганы.

Теперь Виктория приехала в Доминикану. Там стартовал международный фестиваль кино и музыки. В первый день русская красавица появилась на ковровой дорожке в платье-бюстье изумрудного цвета с белым верхом в виде банта. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и загорелую кожу. Боня сделала высокий пучок, а также дополнила образ босоножками на шпильке и миниатюрной сумочкой.

«Я в Доминикане, сегодня посетила первый день международного фестиваля кино и музыки. И это было очень масштабно и захватывающе! Как раз недавно вспоминала, как ещё в 18 лет, когда я делала один из первых своих плакатов желаний, я вырезала из журналов и клеила на него картинки с Каннского фестиваля, красных дорожек, дорогие украшения, которые, на тот момент, являлись для меня недостижимыми. А уже сегодня это составляет мою реальность!», — рассказала модель.

Поклонникам понравился летний образ Бони с мини-платьем. К слову, на фестивале также отметились: израильская модель Хофит Голан, которая пришла в лазурном платье в пол, а также звезда «Великолепного века», Мерьем Узерли, облачившаяся в платье с прозрачным верхом персикового цвета. Похоже, что Виктории удалось затмить своих коллег. «Красивая какая и платье молодит», «Тоненькая изящная и очень красивая. И вовсе не 40 а 28 лет и не больше», «Вау! Какое платьишко, куколка просто», «Хюррем не удачно получилась… Боня — на высоте», — прокомментировали пост подписчики.

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Боня в платье-бюстье затмила Мерьем Узерли на фестивале в Доминикане
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