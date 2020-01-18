Звездный стиль

«У Аллы талия появилась»: Пугачева в юбке с поясом отметилась на празднике у Николаева

Примадонна была неотразима на вечернике своего близкого друга.

«У Аллы талия появилась»: Пугачева в юбке с поясом отметилась на празднике у Николаева
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

Алла Пугачева давно обрела свой круг людей, которые вхожи в ее замок и всегда могут рассчитывать на ее поддержку. Примадонна знает Игоря Николаева еще со времен его юности. Теперь он практически член ее семьи, так как является крестным отцом Кристины Орбакайте. Также композитор создал много хитов, которые исполняет в том числе и Алла Борисовна. 17 января певцу исполнилось 60 лет. В честь юбилея он собрал родных и друзей на своеобразной вечеринке в ресторане.

За последние годы Примадонна сильно постройнела. Теперь она предпочитает более молодежный стиль одежды. Однако юбки-солнце или просто длинные юбки остаются неотъемлемой частью гардероба артистки. Вот и на праздник к Николаеву она облачилась в черную блузку и юбку в пол с белыми вкраплениями. Широкий кожаный пояс позволил сделать акцент на талии, а нежные локоны и вечерний макияж завершили образ. На этот раз Пугачева не стала делать объемную прическу с помощью шиньонов.

Звезда эстрады не только с довольствием попозировала фотографам в компании именинника и его жены Юлии Проскуряковой, но и станцевала медленный танец с Николаевым. Также на «огонек» заглянул модельер Валентин Юдашкин со своей женой. Пока Примадонна веселилась ее муж Максим Галкин общался с гостями. Он исполнил вместе со Стасом Михайловым хит «Без тебя». В какой-то момент к ним присоединился и сам юбиляр, который предпочел облачиться в брюки, футболку и пиджак в синих тонах. Проскуряква оделась в одной цветовой гамме с возлюбленным. На ней было элегантное бархатное платье.

Поклонникам пришелся по вкусу наряд Аллы Борисовны. Она получила множество комплиментов. «А у Аллы талия появилась», «Какая красивая», «Крутой цвет волос и образ шикарный», «Обожаю такие юбки! На Алле они смотрятся идеально», «Как похорошела, а эта кокетливая юбочка отпад», «Наша Примадонна на высоте», «Какая стильная», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Николаеву придется еще раз отпраздновать свой день рождения. Теперь уже для «американских друзей». В ближайшее время он полетит в Майами, где живет его дочь от первого брака Юлия.

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Алла ПугачеваЗвездный стильИгорь Николаевмода и стиль
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«У Аллы талия появилась»: Пугачева в юбке с поясом отметилась на празднике у Николаева
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