Звездный стиль

«Весь мир одел мои короны»: Зверев решил, что задал тренд Мадонне

Стилист увидел певицу в короне, похожей на его собственную.

«Весь мир одел мои короны»: Зверев решил, что задал тренд Мадонне
Сергей Зверев практически не расстается со своими коронами. Фото: globallookpress.com

Эпатажный стилист и защитник Байкала Сергей Зверев обрадовался, что 61-летняя американская певица Мадонна вышла на сцену в короне, как у него, хоть и поменьше.

«Весь мир одел мои короны, — написал мужчина в Instagram, опубликовав фотографию западной артистки. — Еще буквально пару лет назад все ржали. Я говорил: «Скоро весь мир оденет короны». Мне никто не верил. Жалко, что до наших звезд все поздно доходит».

В комментариях поклонники напомнили ему, что Мадонна еще на Евровидении в короне выступала. Впрочем, вполне вероятно, что упоминание американской звезды нужно Звереву совсем не для пиара своего фирменного имиджа. Ведь на странице стилиста в социальной сети множество экологических призывов, в том числе и о защите животных. Вдруг Мадонна обратит внимание на проблемы байкальской нерпы.

Напомним, в прошлом году Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России, как носитель самой высокой короны. Для стилиста это не просто красивый головной убор, но и инструмент для привлечения внимания к действительно важным вещам.

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Звездный стилькоронамадоннамода и стильпевица МадоннаСергей Зверев
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«Весь мир одел мои короны»: Зверев решил, что задал тренд Мадонне
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