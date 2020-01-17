«Весь мир одел мои короны»: Зверев решил, что задал тренд Мадонне

Эпатажный стилист и защитник Байкала Сергей Зверев обрадовался, что 61-летняя американская певица Мадонна вышла на сцену в короне, как у него, хоть и поменьше.

«Весь мир одел мои короны, — написал мужчина в Instagram, опубликовав фотографию западной артистки. — Еще буквально пару лет назад все ржали. Я говорил: «Скоро весь мир оденет короны». Мне никто не верил. Жалко, что до наших звезд все поздно доходит».

В комментариях поклонники напомнили ему, что Мадонна еще на Евровидении в короне выступала. Впрочем, вполне вероятно, что упоминание американской звезды нужно Звереву совсем не для пиара своего фирменного имиджа. Ведь на странице стилиста в социальной сети множество экологических призывов, в том числе и о защите животных. Вдруг Мадонна обратит внимание на проблемы байкальской нерпы.

Напомним, в прошлом году Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России, как носитель самой высокой короны. Для стилиста это не просто красивый головной убор, но и инструмент для привлечения внимания к действительно важным вещам.