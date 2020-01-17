Идея равенства: в новой коллекции Gucci мужчины стали похожи на женщин

В середине января в Милане прошел показ мужской коллекции «Осень-зима 2020/2021» популярного бренда Gucci. Новая одежда не оставила мир моды равнодушным. Итальянские дизайнеры посвятили свои новые работы борьбе с сексизмом и равенству мужчин и женщин.

Получилось настолько наглядно, что большинство мужчин-моделей стали походить на женщин. Буквально каждый элемент одежды и аксессуар говорит о том, что представители сильного пола могут одеваться, как дамы. Прически и макияж дополняют это ощущение. Главное — на улице не перепутать, кто же перед тобой стоит.

Перед показом дизайнеры призвали зрителей отказаться от патриархальных взглядов и прекратить носить стереотипную «униформу». Одним из лозунгов новой коллекции является майка с надписью Impotent, переходящей в Impatient (импотент / нетерпение).

Интересно, когда люди в этой новаторской одежде появятся на улицах Москвы и других российских городов.