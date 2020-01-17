Звездный стиль

Идея равенства: в новой коллекции Gucci мужчины стали похожи на женщин

Итальянские дизайнеры выступили против сексизма.

Идея равенства: в новой коллекции Gucci мужчины стали похожи на женщин
Мужская коллекция Gucci «Осень-зима 2020/2021». Фото: Simona Chioccia/ZUMAPRESS.com

В середине января в Милане прошел показ мужской коллекции «Осень-зима 2020/2021» популярного бренда Gucci. Новая одежда не оставила мир моды равнодушным. Итальянские дизайнеры посвятили свои новые работы борьбе с сексизмом и равенству мужчин и женщин.

Получилось настолько наглядно, что большинство мужчин-моделей стали походить на женщин. Буквально каждый элемент одежды и аксессуар говорит о том, что представители сильного пола могут одеваться, как дамы. Прически и макияж дополняют это ощущение. Главное — на улице не перепутать, кто же перед тобой стоит.

Gucci
Мужчину на этом фото выдают разве что ноги. Фото: Riccardo Giordano/ZUMAPRESS.com

Перед показом дизайнеры призвали зрителей отказаться от патриархальных взглядов и прекратить носить стереотипную «униформу». Одним из лозунгов новой коллекции является майка с надписью Impotent, переходящей в  Impatient (импотент / нетерпение).

Интересно, когда люди в этой новаторской одежде появятся на улицах Москвы и других российских городов.

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Gucciвысокая модамода и стильМужская модамужчины и женщинысексизм
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Идея равенства: в новой коллекции Gucci мужчины стали похожи на женщин
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