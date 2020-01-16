«Блузка очень модная»: стилист оценила летний образ Лободы с мини-шортами

Светлана Лобода не часто позволяет себе расслабиться. Она привыкла много работать. И речь идет не только о сцене, репетиция и гастролях. Артистка регулярно занимается спортом, что позволило ей стать обладательницей красивого подтянутого тела. Не удивительно, что она не упускает возможности им похвастаться. Сейчас певица отдыхает с семьей в Мексике, где позволяет себе смелые образы.

Ранее Лобода уже отметилась в кожаном боди. В таком виде она прогулялась по побережью вечером и, возможно, наведалась на вечеринку. А накануне артистка облачилась в стильный летний образ. Она предстала в черном топе, белой блузке с воланами и мини-шортах из денима с бахромой, которые подчеркнули ее длинные ноги. Шляпа и солнцезащитные очки дополнили ее наряд.

Поклонники восхитились ее образом и фигурой. «Ну только вы можете быть такой идеальной!», «Ноги от ушей. Ну красотка», «Какие шортики», «Потрясающая женщина», «На стиле», — прокомментировали пост подписчики. А специально для портала Teleprogramma.pro look Лободы разобрала Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Я бы сказала, что образ в целом интересный. Яркий деним шорт перекликается с цветом океана. Шляпа теплого желтого оттенка перекликается с цветом песка. Воздушная белая блузка очень модная. У нее пышные рукава, воланы. Единственное, что я бы поменяла, это ее несколько цыганская мониста. Мне кажется, что даже несколько рядов тонких цепочек с подвесками были бы более уместны. И смутила бахрома на шортах. Она упрощает весь облик. Блузка достаточно романтичная, а вот эта бахрома из другой стилистики», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.