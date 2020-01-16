«Фишка – внезапность»: Юрий Столяров рассказал о трендах макияжа на «Модном приговоре»

Естественный визаж по-прежнему актуален, однако не обошлось и без сюрпризов.

Звездный визажист Юрий Столяров на передаче «Модный приговор» рассказал о трендах макияжа сезона-2020. Оказалось, правило о том, что акцент должен быть либо на губах, либо на глазах, уже не обязательно. В этом году можно ярко красить губы и глаза одновременно. Модный макияж в принципе становится очень заметным.

«Очень здорово, если и в губах, и в глазах будет встречаться один и тот же цвет», — сказал он.

На модели этим цветом оказалась фуксия. Именно такой макияж, по словам визажиста, можно было увидеть на последних мировых подиумах.

Про второй модный образ Юрий сказал: «Фишка этого макияжа — внезапность». Визажист ярко подвел глаза модели черным карандашом, растушевал его кистью и нанес на веки блестки. Не забыл прокрасить ресницы не только на верхнем веке, но и на нижнем. На губы нанес легкий блеск.

Абсолютная естественность по-прежнему остается модной. «Здесь нет никаких акцентов, весь макияж построен на контрасте фактур: матовая центральная часть лица, блестящие губы, очень нежный прозрачный румянец», — рассказал Столяров.