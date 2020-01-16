Звездный стиль

«Фишка – внезапность»: Юрий Столяров рассказал о трендах макияжа на «Модном приговоре»

Естественный визаж по-прежнему актуален, однако не обошлось и без сюрпризов.

«Фишка – внезапность»: Юрий Столяров рассказал о трендах макияжа на «Модном приговоре»
Кадр из "Модного приговора"

Звездный визажист Юрий Столяров на передаче «Модный приговор» рассказал о трендах макияжа сезона-2020. Оказалось, правило о том, что акцент должен быть либо на губах, либо на глазах, уже не обязательно. В этом году можно ярко красить губы и глаза одновременно. Модный макияж в принципе становится очень заметным.

«Очень здорово, если и в губах, и в глазах будет встречаться один и тот же цвет», — сказал он.

На модели этим цветом оказалась фуксия. Именно такой макияж, по словам визажиста, можно было увидеть на последних мировых подиумах.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Про второй модный образ Юрий сказал: «Фишка этого макияжа — внезапность». Визажист ярко подвел глаза модели черным карандашом, растушевал его кистью и нанес на веки блестки. Не забыл прокрасить ресницы не только на верхнем веке, но и на нижнем. На губы нанес легкий блеск.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Абсолютная естественность по-прежнему остается модной. «Здесь нет никаких акцентов, весь макияж построен на контрасте фактур: матовая центральная часть лица, блестящие губы, очень нежный прозрачный румянец», — рассказал Столяров.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»
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«Фишка – внезапность»: Юрий Столяров рассказал о трендах макияжа на «Модном приговоре»
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