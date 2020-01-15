Стильная мама: Саша Савельева в черном пуховике и трениках прогулялась с сыном

Саша Савельева покинула группу «Фабрика», чтобы больше внимания уделять ребенку. В прошлом году она впервые стала мамой. Певица родила сына Леона своему мужу Кириллу Сафонову. Девушка призналась, что роды были непростыми. Однако всех поразило, когда спустя несколько дней она выглядела так, будто и не была беременна. Сама артистка позже пояснила, что сильно похудела на фоне стресса, но последствия беременности все же видны на ее теле.

Савельева всегда отличалась особым чувством стиля. Она любит уютные образы с вязаными свитерами, костюмы оверсайз и женственные платья. Для прогулок с сыном девушка тоже выбирает модные образы. Так накануне певица отправилась гулять с наследником по парку. Она появилась на улице в черном пуховике, трениках в тон, уггах и шапке-хулиганке. Солнцезащитные очки завершили образ и скрыли ее лицо от прохожих.

Даже детская коляска была черной. Возможно, что поэтому наряд Саша предпочла в стиле total black, чтобы смотреться органично. Певица была рада тому, что выглянуло солнце. Она также познакомила сына с утками, живущими в пруду. Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит. Хотя некоторые решили, что у нее мрачный образ.

«Какая же вы очаровательная! Вам очень идет быть мамой!», «Самая модная», «Люди в черном!», «Саша, классная шапка у Вас и очень Вам идет», «Великолепный черный! Классика», «Как стильно», «Очень стильная молодая мама!», «Словно модель», «Стиляжка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что еще осенью прошлого года Савельева вернулась к работе. Теперь она занимается сольной карьерой.