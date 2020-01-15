«Шотландка очень модная»: стилист оценил образ Бони с кожаным мини-платьем

Виктория Боня на днях показала свою маму Галину Ивановну. Оказалось, что светская львица унаследовала свою красоту от родительницы. Поклонники были поражены тому, как они похожи. Сейчас бывшая участница «Дома-2» живет в Лондоне с дочкой Анджелиной. Она регулярно посещает светские рауты, а недавно даже была на приеме у президента Ганы. Будучи вовлеченной много лет в индустрию моды и красоты, девушка научилась всегда выглядеть стильно.

Так она предстала на новом фото в ярком образе. Боня примерила кожаное мини-платье, которое сочетала с жакетом в черно-красную клетку. Акцент на талии она сделала с помощью тонкого пояса. Алые туфли завершили образ. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. «Мне идет красный?? Как думаете, есть ли один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения? Если да, то какой?» — поинтересовалась звезда. Она отметила, что ей очень идет молочный цвет.

Поклонникам понравился образ Виктории. Они одарили ее комплиментами. А специально для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценил Сергей Никулин, дизайнер одежды.

«В принципе, это классический образ, классическое сочетание черного-красной клетки. Используются трендовые тонкие ремни, как и аксессуары. Обувь в тон подобрана. Опять же, шотландка в этом сезоне очень модная, туфли классические тоже тренд. Соответственно, кожаная юбка — это всегда выигрышно, как и платье в данном случае», — высказался эксперт.

По словам Никулина, подобные наряды были представлены на модных показах, но Виктория выбрала более бюджетный вариант. «В целом по 10 бальной шкале ставлю твердую десятку. Образ очень трендовый, но он упрощен», — добавил стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. В итоге создание одежды стильных образов неотъемлемая теперь часть его жизни. Он окончил факультет Дизайн костюма в МХПИ, а теперь создает наряды для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».