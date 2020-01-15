Звездный стиль

«Шотландка очень модная»: стилист оценил образ Бони с кожаным мини-платьем

Светская львица продемонстрировала стильный образ. Сергей Никулин дал ему оценку.

«Шотландка очень модная»: стилист оценил образ Бони с кожаным мини-платьем
Виктория Боня. фото: globallookpress.com

Виктория Боня на днях показала свою маму Галину Ивановну. Оказалось, что светская львица унаследовала свою красоту от родительницы. Поклонники были поражены тому, как они похожи. Сейчас бывшая участница «Дома-2» живет в Лондоне с дочкой Анджелиной. Она регулярно посещает светские рауты, а недавно даже была на приеме у президента Ганы. Будучи вовлеченной много лет в индустрию моды и красоты, девушка научилась всегда выглядеть стильно.

Так она предстала на новом фото в ярком образе. Боня примерила кожаное мини-платье, которое сочетала с жакетом в черно-красную клетку. Акцент на талии она сделала с помощью тонкого пояса. Алые туфли завершили образ. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. «Мне идет красный?? Как думаете, есть ли один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения? Если да, то какой?» — поинтересовалась звезда. Она отметила, что ей очень идет молочный цвет.

Поклонникам понравился образ Виктории. Они одарили ее комплиментами. А специально для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценил Сергей Никулин, дизайнер одежды.

«В принципе, это классический образ, классическое сочетание черного-красной клетки. Используются трендовые тонкие ремни, как и аксессуары. Обувь в тон подобрана. Опять же, шотландка в этом сезоне очень модная, туфли классические тоже тренд. Соответственно, кожаная юбка — это всегда выигрышно, как и платье в данном случае», — высказался эксперт.

По словам Никулина, подобные наряды были представлены на модных показах, но Виктория выбрала более бюджетный вариант. «В целом по 10 бальной шкале ставлю твердую десятку. Образ очень трендовый, но он упрощен», — добавил стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. В итоге создание одежды стильных образов неотъемлемая теперь часть его жизни. Он окончил факультет Дизайн костюма в МХПИ, а теперь создает наряды для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Боня новостиВика БоняВиктория БоняЗвездный стильмода и стильРазбор стилиста
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Шотландка очень модная»: стилист оценил образ Бони с кожаным мини-платьем
Интересно?
Поделись с друзьями: