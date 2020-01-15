Добившаяся свободы Меган Маркл вышла в свет в джинсах скинни в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри несколько дней назад объявили, что отказываются от королевских привилегий. Они решили жить в Канаде и не принимать участия в официальных мероприятиях британской королевской семьи. В понедельник, 13 января, в Норфолке состоялось совещание, которое возглавила королева Елизавета II, чтобы обсудить проблемы, возникшие в связи с решением герцога и герцогини Сассекских.

Примечательно, что в это время Маркл уже находилась в роскошном особняке Mille Fleurs на острове Ванкувер со своим сыном Арчи. Там она живет уже несколько недель. Во время семейного совета девушка предпочла не общаться с королевой по телефону. И вот спустя два дня жена принца Гарри впервые появилась на публике. Она решила посетить женский приют. Когда ее стали снимать папарацци, то девушка широко улыбнулась, показав, что счастлива своей свободе.

Оделась герцогиня в наряды из старого гардероба. Меган выбрала практичный образ — черные джинсы скинни, вязанный белый свитер и зеленую куртку с капюшоном с меховой оторочкой. Маркл прихватила с собой объемную черную сумку и надела высокие коричневые сапоги.

Супруга принца Гарри «предложила поддержку» и «подняла дух сотрудников» женского приюта. В Facebook приют опубликовал фото своей особой гостьи. «Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, посетила нас сегодня, чтобы обсудить проблемы, затрагивающие женщин в обществе», — написали они. Отметим, что заведение находится в беднейшем районе города, сообщает Daily Mail.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские не только планируют жить на две страны, но и теперь будут зарабатывать самостоятельно, чтобы не зависеть от королевской семьи.