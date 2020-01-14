«Все в тренде»: Дубцова в блузке и брюках свободного кроя восхитила стилиста

Ирина Дубцова, как и другие звезды, решила отдохнуть после насыщенного работой декабря. Не первый год она приезжает на Мальдивы со своим 13-летним сыном Артемом. Юноша, к слову, уже перерос маму на целую голову. Сама артистка хоть еще и не обрела счастье в личной жизни, выглядит бесподобно. 37-летняя звезда демонстрирует на отдыхе стильные образы.

О личной жизни Дубцова предпочитает не говорить. Она ранее признавалась, что у нее высокие требования к потенциальному жениху. На этом фоне возникли слухи, что певица беременна. Тем более, что на мальдивском побережье она встретила аиста, который давно ассоциируется в обществе с детьми. Подогревает слухи и сама артистка, которая облачается в наряды, скрывающие фигуру.

На отдыхе Ирина позирует то в платье оверсайз, то в костюме в бельевом стиле. На очередном снимке певица предстала в оранжевом брючном наряде свободного кроя, который тоже скрыл ее фигуру. Дополнили образ шляпа, большая пляжная сумка и цветные солнцезащитные очки. Поклонник одарили ее комплиментами. «Боже какой наряд — леди высшей пробы», «Какие цвета», «Красота необыкновенна», — стали писать подписчики. А специально для портала Teleprogramma.pro образ звезды оценила Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Да все хорошо! Красавица! На ней свободные штаны, блуза с открытым плечом. Все в тренде, все замечательно. Цвет наряда называется пылающий алый. Он стоит первым среди модных оттенков весна-лето 2020 года. Так что она супер, Горжусь землячкой и хорошего ей отдыха», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении, с глянцевым журналом Fashion zona.

Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.