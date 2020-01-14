Дизайнер назвал образ Селены Гомес с юбкой в пол крайне «старомодным»

Селена Гомес в юности была звездой канала «Дисней». Более того, она встречалась с Джастином Бибером. Но потом ее успех стал рушиться на глазах. У девушки начались проблемы со здоровьем. Несколько лет она страдает волчанкой, а также у нее была депрессия и панические атаки. Лишь недавно она начала появляться на публике и постепенно возвращаться к привычной жизни.

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После проблем со здоровьем и перенесенных операций Селена поправилась. Из-за этого порой актриса стесняется позировать в бикини. К тому же, ей все реже удается выбирать правильные образы. На премии AMA-2019 она едва смогла втиснуть пышный бюст в кислотное платье, но ее новый модный провал всех поразил еще больше. Накануне Гомес посетила премьеру картины «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», на котором предстала в нелепом образе.

На ковровой дорожке актриса позировала в розовой водолазке с высоким воротом и длинной, объемной, мятой черной юбке, которую модные критики сравнили с мусорным пакетом. Офисный трикотаж, совершенно не подходящий для пышной юбки в пол, тоже вызвал у многих недоумение. Даже элегантная прическа и нежный макияж не спасли образ.

Специально для портала Teleprogramma.pro наряд актрисы оценил Сергей Никулин, дизайнер одежды. Он пояснил, в чем именно Селена допустила ошибки. Эксперт предупредил, что возможно образ подбирала не сама звезда, а маркетологи, которые преследуют коммерческие цели. Они могли намеренно вызвать ажиотаж, скандал вокруг Гомес.

«Образ, в целом, очень старомоден. Хотя тут современные ткани, современные тренды, силуэт этого образа крайне старомоден и попахивает Людвигом и дворцовыми балами. Если совсем откровенно, это крайне неудачный образ для Селены. Полный раздрайв всего: неудачный лиф, комбинация, которая проступает через водолазку, неудачная юбка, которая похожа на мусорный пакет. Все вместе в скопе это выглядит крайне неказисто. Оценить это сложно», — высказался эксперт.

Также дизайнеру не понравилась помада актрисы и туфли на платформе, которые выглядывали из под юбки. Он считает, что они удешевили образ.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. В итоге создание одежды стильных образов неотъемлемая теперь часть его жизни. Он создает наряды для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».