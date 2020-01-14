Супермодель Джиджи Хадид выбрала одежду российского дизайнера

А российская мода, тем временем, штурмует западный рынок. Своим новым достижением в Instagram похвастался отечественный бренд Lesyanebo — его одежду носит американская супермодель Джиджи Хадид. 24-летняя красавица была замечена на улицах Нью-Йорка в салатовом оверсайз костюме и в сером шерстяном жакете, выпущенных российской маркой.

Напомним, данный бренд в 2014 году основала дизайнер Олеся Шиповская. Медленно, но верно он завоевывает внимание иностранной модной прессы и первых красавиц мира, его носят Наталья Водянова и Елена Перминова.

Джиджи Хадид стала прекрасной ступенькой для дизайнера на пути к славе. Девушка работала с Томом Фордом, Puma и Reebok, является моделью Victoria’s Secret, снимается в клипах и кино. Минувшим летом она подралась с Ириной Шейк, а зимой снялась голой для новогоднего календаря.