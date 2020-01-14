Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь

На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос. Телеведущая опубликовала три фотографии в красном платье, с челкой и черными прядями, кардинально изменив свой привычный образ.

«Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать…» — заговорщически написала красавица, намекая на криминальный антураж своего внешнего вида.

Поклонники в комментариях устроили нешуточные баталии на тему, идет ли этот имидж Лопыревой или нет. Одни утверждали, что такая стрижка теледиву не испортит, вторые категорически заявляли, что ей не идет.

К счастью фанатов, Виктория не стала изменять своему привычному имиджу — это был парик. Ведущая отмечала Старый Новый год в компании друзей и ела вареники. Женщины на вечеринке решили побаловаться с внешним видом и примерили новые образы, только и всего.

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Зато теперь мы имеем наглядный пример того, как Лопырева выглядела бы, будучи брюнеткой. Вы тоже считаете, что блондинкой ей лучше?