Звездный стиль

Энн Хэтэуэй в эффектном платье в пол впервые вышла в свет после вторых родов

Актриса покорила красную дорожку пышным бюстом.

Энн Хэтэуэй в эффектном платье в пол впервые вышла в свет после вторых родов
Энн Хэтэуэйн. фото: globallookpress.com/

37-летняя Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) знакома всем по фильму «Дневник принцессы». В прошлом году она на время пропала из поля зрения поклонников. Как стало известно, она забеременела. Папарацци запечатлели актрису с округлившимся животом. В октябре подруги устроили для нее вечеринку baby shower. Похоже, что вскоре после этого она стала мамой во второй раз. Ее видели на прогулке с мужем Адамом Шульманом, несшим люльку, и сыном Джонатаном.

А накануне Энн впервые вышла в свет после вторых родов. Она просто не могла пропустить кинопремию Critics’ Choice Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса неожиданно выбрала провокационный образ. На красной дорожке она появилась платье в золотых пайетках с экстремальным декольте, обнажившим ее пышную грудь. Наряд в пол подчеркнул ее фигуру.

37-летняя Хэтэуэй распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Завершили образ аксессуары, а также клатч и туфли в тон платью. Смелый наряд актрисы стал одним из главных предметов обсуждения премии. «Кому-то скучно в декрете. А если серьезно, Энн выглядит на миллион. Голливудский look», «Мне кажется, она рекордно быстро пришла в форму после родов», — высказались зрители церемонии.

Напомним, что пока Энн находится в декретном отпуске, но это не мешает ей участвовать в фотосессиях для глянца. Пол и имя своего второго ребенка она пока скрывает, но поклонники надеются, что в ближайшее время она поделится с ними подробностями радостного события.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

большая грудьголливудские актрисыЗвездный стильмода и стильНовости googleЭнн Хэтэуэй
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Энн Хэтэуэй в эффектном платье в пол впервые вышла в свет после вторых родов
Интересно?
Поделись с друзьями: