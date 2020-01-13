Энн Хэтэуэй в эффектном платье в пол впервые вышла в свет после вторых родов

37-летняя Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) знакома всем по фильму «Дневник принцессы». В прошлом году она на время пропала из поля зрения поклонников. Как стало известно, она забеременела. Папарацци запечатлели актрису с округлившимся животом. В октябре подруги устроили для нее вечеринку baby shower. Похоже, что вскоре после этого она стала мамой во второй раз. Ее видели на прогулке с мужем Адамом Шульманом, несшим люльку, и сыном Джонатаном.

А накануне Энн впервые вышла в свет после вторых родов. Она просто не могла пропустить кинопремию Critics’ Choice Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса неожиданно выбрала провокационный образ. На красной дорожке она появилась платье в золотых пайетках с экстремальным декольте, обнажившим ее пышную грудь. Наряд в пол подчеркнул ее фигуру.

37-летняя Хэтэуэй распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Завершили образ аксессуары, а также клатч и туфли в тон платью. Смелый наряд актрисы стал одним из главных предметов обсуждения премии. «Кому-то скучно в декрете. А если серьезно, Энн выглядит на миллион. Голливудский look», «Мне кажется, она рекордно быстро пришла в форму после родов», — высказались зрители церемонии.

Напомним, что пока Энн находится в декретном отпуске, но это не мешает ей участвовать в фотосессиях для глянца. Пол и имя своего второго ребенка она пока скрывает, но поклонники надеются, что в ближайшее время она поделится с ними подробностями радостного события.