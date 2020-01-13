Звездный стиль

Стилист назвала образ Медведевой в белоснежном платье с перьями «волшебным»

Актриса приняла участие в модной фотосессии. Имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила ее наряд.

Стилист назвала образ Медведевой в белоснежном платье с перьями «волшебным»
Наталия Медведева. фото: instagram.com/natalymedvedeva/

Наталия Медведева стала популярна благодаря шоу Comedy Woman. Теперь она уже не снимается в комедийном проекте, но снимается в других телепередачах. Актриса привыкла сниматься в образе странных особ, с не самой привлекательной внешность и резким характером. Но это не помешало ей несколько лет назад заполучить роль Золушки в одноименном мюзикле для ТВ.

Однако в обычной жизни Медведева подбирает себе яркие образы и следит за внешностью. Не так давно она сменила прическу, сделав короткие локоны. Похоже, что этот шаг сподвиг артистку на модную фотосессию. На новых кадрах она предстала в белоснежном элегантном платье в пол с широкими рукавами и перьями персикового цвета, которые украсили подол и рукава.

Наталии также завили волосы и сделали объемную прическу. Макияж с акцентом на губы завершил образ. В руках она держала белоснежного голубя, который олицетворял ее саму. Поклонники отметили, что она словно превратилась на их глаза в прекрасного лебедя. «Наталия, вы красавица», «Прям Дива», «Боже, какая красота! Изумительно подобраны образы», «Леди сказка», — прокомментировали кадры подписчики. Специально для портала Teleprogramma.pro оценила образ Медведевой имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ просто волшебный. Он делает видимой внутреннюю изысканность Натальи. Образ одновременно женственный, роскошный, гламурный. Гламура придают перья, роскошный белый цвет, а сам стиль, крой, подача невероятно женственны. Несмотря на то, что образ постановочный, он создан в модной тенденции: соединении во едино не совместимых, на первый взгляд, вещей. В данном случае целомудренности и гламура. То есть, образ на контрасте, что превращает его из спокойного в эффектный, но очень тонко и изысканно. Я в восторге», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy WomanЗвездный стильмода и стильмодная фотосессияНаталия МедведеваРазбор стилиста
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стилист назвала образ Медведевой в белоснежном платье с перьями «волшебным»
Интересно?
Поделись с друзьями: