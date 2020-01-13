Стилист назвала образ Медведевой в белоснежном платье с перьями «волшебным»

Наталия Медведева стала популярна благодаря шоу Comedy Woman. Теперь она уже не снимается в комедийном проекте, но снимается в других телепередачах. Актриса привыкла сниматься в образе странных особ, с не самой привлекательной внешность и резким характером. Но это не помешало ей несколько лет назад заполучить роль Золушки в одноименном мюзикле для ТВ.

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Однако в обычной жизни Медведева подбирает себе яркие образы и следит за внешностью. Не так давно она сменила прическу, сделав короткие локоны. Похоже, что этот шаг сподвиг артистку на модную фотосессию. На новых кадрах она предстала в белоснежном элегантном платье в пол с широкими рукавами и перьями персикового цвета, которые украсили подол и рукава.

Наталии также завили волосы и сделали объемную прическу. Макияж с акцентом на губы завершил образ. В руках она держала белоснежного голубя, который олицетворял ее саму. Поклонники отметили, что она словно превратилась на их глаза в прекрасного лебедя. «Наталия, вы красавица», «Прям Дива», «Боже, какая красота! Изумительно подобраны образы», «Леди сказка», — прокомментировали кадры подписчики. Специально для портала Teleprogramma.pro оценила образ Медведевой имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ просто волшебный. Он делает видимой внутреннюю изысканность Натальи. Образ одновременно женственный, роскошный, гламурный. Гламура придают перья, роскошный белый цвет, а сам стиль, крой, подача невероятно женственны. Несмотря на то, что образ постановочный, он создан в модной тенденции: соединении во едино не совместимых, на первый взгляд, вещей. В данном случае целомудренности и гламура. То есть, образ на контрасте, что превращает его из спокойного в эффектный, но очень тонко и изысканно. Я в восторге», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.