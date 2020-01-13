«А где ноги?»: стилист нашла ошибки в вечернем образе Аделины Сотниковой

Аделина Сотникова в черном жакете и капроновых колготках со стразами отметилась в одном из ресторанов, побывав на вечеринке в честь дня рождения своей мамы — Ольги Дмитриевны. Позже на личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи поделилась с верными почитателями отчётным снимком. Спортсменка последовала совету Эвелины Хромченко, выбрав удлиненный приталенный пиджак. О моде на этот предмет женского гардероба в программе «Модный приговор» на Первом канале напоминала соведущая Александра Васильева.

В интервью Teleprogramma.pro бьютимейкер-стилист Марина Корабель раскритиковала вечерний образ олимпийской чемпионки, указав на допущенные Аделиной модные ошибки.

Эксперт в сфере моды и красоты посоветовала Сотниковой переобуться в более женственные босоножки на платформе с каблуком или же сменить капроновые колготки на более плотные.

«Увидев Аделину на фото, у меня сразу возник вопрос, а где ноги — красивые и спортивные?! А все потому что жакет и ботильоны имеют горизонтальные линии, которые визуально «режут » ноги. К тому же такая форма ботильонов совершено не подходят под нарядные колготы», — заверила бьютимейкер-стилист.

«Тут либо колготки поменять, например на черные плотные, либо обувь выбрать более женственную, можно даже босоножки на платформе с каблуком, это и роста прибавит и ноги вытянет. А вот макияж и прическа подобраны хорошо и украшают Аделину», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club и основатель школы Korabelhairbeautyschool.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса. Преподаватель парикмахерского искусства. А также Российский государственный социальный университет. Коуч-консультант.

В сфере индустрии красоты работает уже более пятнадцати лет.