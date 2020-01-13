Звездный стиль

«А где ноги?»: стилист нашла ошибки в вечернем образе Аделины Сотниковой

Бьютимейкер-стилист Марина Корабель раскритиковала один из нарядов олимпийской чемпионки Игр-2014 в Сочи.

«А где ноги?»: стилист нашла ошибки в вечернем образе Аделины Сотниковой
Аделина Сотникова (Фото: Globallookpress.com)

Аделина Сотникова в черном жакете и капроновых колготках со стразами отметилась в одном из ресторанов, побывав на вечеринке в честь дня рождения своей мамы — Ольги Дмитриевны. Позже на личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи поделилась с верными почитателями отчётным снимком. Спортсменка последовала совету Эвелины Хромченко, выбрав удлиненный приталенный пиджак. О моде на этот предмет женского гардероба в программе «Модный приговор» на Первом канале напоминала соведущая Александра Васильева.

В интервью Teleprogramma.pro бьютимейкер-стилист Марина Корабель раскритиковала вечерний образ олимпийской чемпионки, указав на допущенные Аделиной модные ошибки.

Эксперт в сфере моды и красоты посоветовала Сотниковой переобуться в более женственные босоножки на платформе с каблуком или же сменить капроновые колготки на более плотные.

«Увидев Аделину на фото, у меня сразу возник вопрос, а где ноги — красивые и спортивные?! А все потому что жакет и ботильоны имеют горизонтальные линии, которые визуально «режут » ноги. К тому же такая форма ботильонов совершено не подходят под нарядные колготы», — заверила бьютимейкер-стилист.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова
Аделина Сотникова отметилась в одном из ресторанов на вечеринке в честь дня рождения мамы (Фото: Instagram.com/adelina_sotnikova14)

«Тут либо колготки поменять, например на черные плотные, либо обувь выбрать более женственную, можно даже босоножки на платформе с каблуком, это и роста прибавит и ноги вытянет. А вот макияж и прическа подобраны хорошо и украшают Аделину», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club и основатель школы Korabelhairbeautyschool.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса. Преподаватель парикмахерского искусства. А также Российский государственный социальный университет. Коуч-консультант.

В сфере индустрии красоты работает уже более пятнадцати лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аделина Сотниковаестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А где ноги?»: стилист нашла ошибки в вечернем образе Аделины Сотниковой
Интересно?
Поделись с друзьями: