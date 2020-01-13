Летний образ: Глюкоза в платье-комбинации предстала на пляже с пингвинами

Наталья Чистякова-Ионова, также известная как Глюкоза, обладает стройной фигурой, поэтому не боится облачаться в откровенные или облегающие наряды. В 33 года она выглядит моложе многих своих коллег по цеху. И это при том, что артистка является мамой двоих дочерей. Ранее в интервью порталу Teleprogramma.pro, певица призналась, что отметила работу, чтобы побыть с семьей в каникулы.

Недавно Глюкоза посетила Маврикий, а теперь она нежится на солнце с близкими в Южной Африке. После ряда снимком в бикини артистка приготовила для поклонников нечто особенное. Она побывала на уникальном пляже в Кейптауне, где обитают пингвины. Девушка устроила с ними фотосессию. Примечательно, что для прогулки по побережью она облачилась в платье-комбинацию нежно-сиреневого цвета.

Наряд, напоминающий сорочку, придал образу пикантности. От обуви и аксессуаров звезда отказалась. Лицо Натальи озарялось улыбкой, когда она ходила мимо пингвинов, нежащихся на солнце.

«Африка встретила нас сразу очень весело. Пляж с пингвинами в Кейптауне — это просто разрыв мозга! Невероятное, натуральное и чистое место, где можно позагорать с этими чудесными пингвинятами! Пингвины с радостью купаются с людьми и детьми. Но главное правило для всех — не трогать птиц руками! Даже просто увидеть это чудо — уже незабываемо!» — поделилась Глюкоза.

Поклонники остались в восторге от снимков и от платья-сорочки певицы. «Какая красивая», «Шикарное розовое платье», «Какие милые кадры», «Почему в ночнушке?», «Это лучшие фото, кто может привезти с отдыха», — прокомментировали пост подписчики.