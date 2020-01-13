«Ох и дива»: Лобода в пикантном боди и полусапожках отметилась на пляже

Светлана Лобода решила последовать примеру Филиппа Киркорова, Полины Гагариной и других звезды, которые после Нового года уехали отдыхать в теплые страны. Вот и и исполнительница хита «твои глаза» решила уйти в отпуск. Она выбрала небольшой город Тулум в Мексике. Там артистка проводит время с дочками. Большую часть времени, она, конечно, загорает на пляже.

С собой Лобода взяла множество купальников. В черном бикини и шляпе она предстала на фото. Девушка развлекается и ни в чем себе не отказывает. Вечерами она выбирается погулять по городу. «Мы вкусненько поужинали. У нас все хорошо, балдеем», — похвасталась дочка звезды Евангелина. Младшую наследницу артистка показывает редко. Крохе пока нет и двух лет.

Большое внимание привлек вечерний look Светланы. Накануне она решила выйти в свет. Скорее всего, певица направлялась на вечеринку. Она попозировала на пляже в латексном черном боди с разрезами по бокам, которые визуально уменьшили ее талию. На бедра она повязала платок в бахромой, а на плечи накинула тонкую шаль. Шляп, очки и полусапожки завершили образ в стиле total black.

Коллеги восхитились откровенным образом Лободы. «И куда это мы собрались?» — поинтересовался Александр Ревва. Его поддержала жена Анжелика. «Всё, за хлебом выйти готова», — отметила она. «Ох и дива», — восхитилась Яна Рудковская. Поклонники назвали певицу сногсшибательной. Они надеются, что скоро она порадует их новыми треками и клипами.