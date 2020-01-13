Звездный стиль

«Ох и дива»: Лобода в пикантном боди и полусапожках отметилась на пляже

Певица поразила смелым образом на отдыхе в Мексике.

«Ох и дива»: Лобода в пикантном боди и полусапожках отметилась на пляже
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com/

Светлана Лобода решила последовать примеру Филиппа Киркорова, Полины Гагариной и других звезды, которые после Нового года уехали отдыхать в теплые страны. Вот и и исполнительница хита «твои глаза» решила уйти в отпуск. Она выбрала небольшой город Тулум в Мексике. Там артистка проводит время с дочками. Большую часть времени, она, конечно, загорает на пляже.

С собой Лобода взяла множество купальников. В черном бикини и шляпе она предстала на фото. Девушка развлекается и ни в чем себе не отказывает. Вечерами она выбирается погулять по городу. «Мы вкусненько поужинали. У нас все хорошо, балдеем», — похвасталась дочка звезды Евангелина. Младшую наследницу артистка показывает редко. Крохе пока нет и двух лет.

фото: instagram.com/lobodaofficial/

Большое внимание привлек вечерний look Светланы. Накануне она решила выйти в свет. Скорее всего, певица направлялась на вечеринку. Она попозировала на пляже в латексном черном боди с разрезами по бокам, которые визуально уменьшили ее талию. На бедра она повязала платок в бахромой, а на плечи накинула тонкую шаль. Шляп, очки и полусапожки завершили образ в стиле total black.

Коллеги восхитились откровенным образом Лободы. «И куда это мы собрались?» — поинтересовался Александр Ревва. Его поддержала жена Анжелика. «Всё, за хлебом выйти готова», — отметила она. «Ох и дива», — восхитилась Яна Рудковская. Поклонники назвали певицу сногсшибательной. Они надеются, что скоро она порадует их новыми треками и клипами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бодиЗвездный стильЛобода последние новостимода и стильСветлана ЛободаСветлана Лобода фото
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ох и дива»: Лобода в пикантном боди и полусапожках отметилась на пляже
Интересно?
Поделись с друзьями: