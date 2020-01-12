Зимний стиль: Нетребко прогулялась по Вене в плюшевом пальто «Тедди»

Анна Нетребко, как известно, живет на две страны. У нее есть жилье в Нью-Йорке, где она провела Новый год и Рождество, а также квартира в Вене. Именно в Европу артистка приехала после праздников. Оперная дива обладает особенным чувством стиля. Она не боится сочетать разные фактуры, цвета и представать в эпатажных образах. Недавно звезда отметилась в причудливом пальто с принтом.

А для прогулки по столице Австрии Анна выбрала яркий зимний образ. Она предстала в плюшевом пальто «Тедди» насыщенного синего цвета. Его она дополнила белыми брюками. Свитером с высоким горлом, меховой кепкой и мягкими варежками. «Какой у вас огромнейший гардероб! Второй раз не повторяетесь!», — заметила одна из подписчиц певицы. Ее одарили множеством комплиментов.

К слову, плюшевые пальто особенно популярны в последнее время. Стилисты называют его трендовым. Неудивительно, что одновременнно с Нетребко для прогулки выбрала такой наряд и Виктория Боня. Только она предпочла пальто белого цвета и гуляла в нем по Лондону, где уже несколько месяцев живет с дочкой Анжеликой. Плюшевый наряд светлого оттенка разбавил ее образ в стиле total black.

«Шикарный образ», «Красивая леди», «Пальто красивое очень», «Ну, что скажешь, восхитительная и чудесная!», — прокомментировали пост подписчицы. Напомним, что ранее в пальто «Тедди» отметились: Валерия, Полина Гагарина, Ксения Бородина и другие известные модницы.