Равшана Куркова в мини-платье и соломенной шляпе отметилась на Бали

Равшана Куркова в этом году отпразднует 40-летие. Стоит отметить, что звезда кино выглядит гораздо моложе своих лет. Поклонники не раз интересовались, как ей удается так хорошо выглядеть. Не так давно актриса призналась, что после 30 лет ей пришлось пересмотреть свое питание и начать активно заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в форме. «На генетику уповай, а сам не плошай», — считает она.

Также Равшана подчеркивает свою природную красоту элегантными и женственными образами. Сложно представить актрису в платьях со стразами и пайетками. Ей больше нравится минимализм и лаконичность. Сейчас девушка отдыхает на Бали, где занимается йогой и устраивает себе тренировки, когда льет дождь. Однако в солнечный день Куркова устроила фотосессию на побережье.

Звезда отметилась в нежном мини-платье в горох с пикантным декольте. Наряд подчеркнул длинные ноги и хрупкую фигуру актрисы. Соломенная шляпа, коса и браслет на ноге дополнили образ. От макияжа Равшана решила отказаться. А лучезарная улыбка стала лучшим украшением.