В день своего 53-летия Литвинова предстала в платье с гигантским шлейфом

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. Судя по всему, актриса и режиссер грустит по ушедшим годам. В своем блоге она опубликовала печальный пост с необычной черно-белой фотографией.

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Звезда сфотографировалась на фоне разрушенной стены в блестящем платье с огромным шлейфом. Литвинова замерла в дверном проеме, будто раздумывая о том, стоит идти дальше или нет. Взгляд ее обращен назад, а из распахнутой двери идет то ли дым, то ли столб пыли от обваливающейся штукатурки.

«12 января. Фото из будущей Книги», — подписала режиссер кадр.

Несмотря на очевидную грусть, которая звучала в этом послании Ренаты, ее поклонники восприняли новость о ее дне рождения с воодушевлением. Многие отметили прекрасный внешний вид звезды и ее тонкую талию, которую великолепно подчеркивало необычное платье.