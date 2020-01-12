Звездный стиль

В день своего 53-летия Литвинова предстала в платье с гигантским шлейфом

Фотографию в необычном образе она разместила в личном блоге.

В день своего 53-летия Литвинова предстала в платье с гигантским шлейфом
Рената Литвинова. Фото Global look press.

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. Судя по всему, актриса и режиссер грустит по ушедшим годам. В своем блоге она опубликовала печальный пост с необычной черно-белой фотографией.

Звезда сфотографировалась на фоне разрушенной стены в блестящем платье с огромным шлейфом. Литвинова замерла в дверном проеме, будто раздумывая о том, стоит идти дальше или нет. Взгляд ее обращен назад, а из распахнутой двери идет то ли дым, то ли столб пыли от обваливающейся штукатурки.

«12 января. Фото из будущей Книги», — подписала режиссер кадр.

Несмотря на очевидную грусть, которая звучала в этом послании Ренаты, ее поклонники восприняли новость о ее дне рождения с воодушевлением. Многие отметили прекрасный внешний вид звезды и ее тонкую талию, которую великолепно подчеркивало необычное платье.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дорогое платьеЗвездный стильЛитвинова личная жизньЛитвинова новостиРената Литвинова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В день своего 53-летия Литвинова предстала в платье с гигантским шлейфом
Интересно?
Поделись с друзьями: