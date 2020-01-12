Звездный стиль

«Красиво и со вкусом»: Нетребко выпустит сумку с собственным дизайном

Оперная дива запечатлела на видео, как создавала эскиз.

«Красиво и со вкусом»: Нетребко выпустит сумку с собственным дизайном
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com/

Анна Нетребко давно покорила публику не только своими вокальными данными, но и чувством стиля. Звезда сцены всегда одевается со вкусом и не боится экспериментировать. Недавно артистка предстала в меховой кепке и пальто со вставками, а для светского раута она предпочитает обычно платья с глубоким декольте. Поклонники уверены, что оперная дива за последние месяцы похудела, как и ее муж Юсиф Эйвазов, но сама звезда утверждает, что просто подбирает правильные ракурсы для фото.

Многие ждут, когда Анна выпустит собственную линию одежды или обуви. Певица дружит с дизайнерами и даже с историком моды Александром Васильевым, поэтому вполне могла создавать наряды, как делают другие звезды. Однако артистка решила начать с сумки. Накануне Нетребко сообщила, что трудится над дизайном сумки, которую выпустит один известный российский бренд.

В соцсети она опубликовала видео, на котором запечатлела, как трудилась над эскизом. Она изобразила японку в кимоно и с цветами сакуры в волосах. «Совсем скоро! Деревянная дамская сумка ручной работы с моим дизайном», — объявила оперная дива.

Поклонники поразились тому, как хорошо Анна рисует. Некоторые даже заподозрили, что она училась в художественной школе. «Нет, я не училась», — призналась артистка. Пользователи Сети одарили ее комплиментами и отметили, что им очень понравилась ее работа. «Красиво и со вкусом, стильно..», «Шедевр», «Анна, вы никогда не говорили, что увлекаетесь рисованием! А я все жду, когда вы вашу линию одежды откроете, туфель, сумок.. думаю что очень будете успешны», «Талантливый человек талантлив во многом», «Вау, круто! Красота какая будет», — прокомментировали пост подписчики.

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«Красиво и со вкусом»: Нетребко выпустит сумку с собственным дизайном
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