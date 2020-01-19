Жаркая зима: Бородина, Хилькевич и другие звезды выбрали купальники с высокой талией

Пока одни ждали снега, другие уже успели отправиться в отпуск. Портал Teleprogramma.pro узнал, какие фасоны бикини в тренде и какие цвета самые актуальные в наступившем году.

Мода переменчива, поэтому каждый раз нужно следить за тенденциями. Еще в 2019 году звезды стали облачаться в ретро-купальники. Как оказалось, в этом году они не потеряли своей актуальности. Однако появились и новые веяния моды. О том, как быть самой стильной на пляже в 2020 году, рассказала имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Да, высокая талия остается в моде. Как долго продержится — не знаю. Этим летом еще будет актуально. Хотя сейчас последний писк — ультрамини-бикини. То есть просто полоска ткани и шнурки. Шнурки могут завязываться по бокам, а могут сходиться на талии, перекрещиваются и завязываются на талии, но это такая имитация высокой посадки трусиков. Если говорить вообще о купальниках, по цвету черный в этом сезоне будет моден, к нему коричневый добавится, шоколадный или темно-коричневый и оранжевый. Это будут такие три актуальных цвета сезона», — поделилась эксперт.

Рассмотрим трендовые бикини на примере звезд.

Высокая талия

Ксения Бородина еще в прошлом году стала присматриваться к ретро-купальникам. Они подчеркивают талию и длинные ноги, а также скрывают недостатки. Это особенно актуально после праздников, когда даже самые стойкие позволяют себе немного вкусненького.

Оказавшись в Таиланде, телеведущая примерила несколько бикини, которые взяла с собой. Большинство из них были с высокой талией. При этом девушка выбрала и яркие, и пастельные тона.

Анна Хилькевич в отпуске облачилась в купальник черного цвета. Актриса постройнела после вторых родов, но предпочла фасон с высокой талией, чтобы ноги казались еще длиннее.

Полина Гагарина всегда следит за тенденциями моды. Неудивительно, что у певицы есть купальник с завышенной талией актуального оранжевого цвета.

К слову, Елена Бестави отметила, что принты тоже в моде, поэтому не стоит бояться экспериментировать. «Анималистический, цветочный принты остаются актуальными», — пояснила эксперт.

Ранее Дарья Мельникова из «Папиных дочек» успела отметиться в бикини с завышенной талией и принтом в виде полосок.

А вот леопардовый принт особенно любит Светлана Лобода. Так как певица обладает точеной фигурой, она не боится фасонов с рюшами, которые придают объема телу.

Ультрамини-бикини

А те, кто не боится показывать себя во всей красе, могут прибегнуть к главному тренду сезона — купальникам-веревочкам. Так, Наталья Рудова на отдыхе на острове Бали уже примерила такое пикантное бикини телесного цвета.

Похвасталась своей фигурой и Ольга Бузова. По-традиции в январе она отправилась отдыхать с подругами. На Пхукете телеведущая меняет наряды как перчатки. Среди купальников оказался и трендовый с завязками по бокам неонового цвета.

Успела позагорать на солнце и Анастасия Волочкова. Балерина давно любит эпатировать публику, оголяясь в публичных местах. Ее бикини с каждым годом становятся все меньше.

Советы эксперта

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави рассказала и о новых трендах 2020 года. «Из нового, чего не было, — это верх с рукавами. Это уже не просто полоска, хотя и такие классические купальники никуда не денутся. Просто к чашечкам с бретельками добавятся завязки впереди, которые можно завязать в бантик, либо большое количество металлической фурнитуры в виде кругов, вставок. Они могут быть и между чашечками, и на бретельках», — поделилась эксперт.

По словам стилиста, также в моде воланы, принт под названием «Тай дай» — расходящиеся круги разных цветов, абстракция. Бестави отметила, что купальники с высокой талией могут носить как стройные девушки, так и обладательницы пышных форм.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она работала с ведущими на телевидении, с глянцевым журналом Fashion zona. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.