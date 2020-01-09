«Очень модная»: Нетребко в меховой кепке и пальто с принтом впечатлила стилиста

Анна Нетребко является не только оперной певицей, знаменитой на весь мир, но и модницей. Вкусом артистки восхищается даже историк моды Александр Васильев. На сцене она обычно блистает в вечерних или бальных платьях, а в обычной жизни выбирает яркие образы, которые дополняет причудливыми шляпками, крупными очками и необычными сумками.

Зимой, уже по традиции, Анна проводит время в Нью-Йорке, где у нее есть свое жилье с мужем Юсифом Эйвазовым. Она там выступает, посещает светские мероприятия и уделяет время семье. Так, накануне оперная дива отправилась гулять по центру города. Перед тем как вернуться в Европу, артистка побывала на смотровой площадке Rockefeller Центра с сыном Тьяго и друзьями.

Для появления на публике Нетребко выбрала броский образ. Она облачилась в пальто с меховыми вставками и анималистическим принтом. К нему в тон звезда подобрала меховую кепку. А брюки и массивные ботинки завершили образ. Ее наследник предпочел спортивные штаны и кожаную куртку. Друзья артистки предпочли стиль casual.

«Вау!!! Это как обложка для приключенческого фильма! Какие вы классные!», «Классное фото, Тьяго лучше всех сыграл!», «И снова модная», — прокомментировали снимки поклонники. Специально для портала Teleprogramma Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, оценила образ Анны.

«Когда смотришь на эти фотографии, гармонии не видно. Это семейные фотографии и, мне кажется, было бы уместно одеться всей семье соответственно. Если она выбрала яркий, пафосный наряд для себя, почему нельзя было своих детей и мужа одеть во что-то более нарядное, близкое к себе. Если разбирать по модным тенденциям, то она очень модная. Это кепи из меха, пальто со вставками под зебру, оно очень интересное. Все здорово, если бы она на фото была одна, то было бы круто. Но для семейных фото стоило продумать, как они будут выглядеть все вместе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении, с глянцевым журналом Fashion zona.

Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.