Звездный стиль

Васильев на примере Стриженовой объяснил, как выглядеть стройнее

Историк моды уверен: 51-летняя ведущая отлично одевается.

Васильев на примере Стриженовой объяснил, как выглядеть стройнее
Екатерина Стриженова. Фото Global look press.

Александр Васильев обратил внимание на образы телеведущей Екатерины Стриженовой. По мнению модного аналитика, звезда очень искусно одевается, подчеркивая свои достоинства и скрывая недостатки.

В кадре Стриженова часто кладет руки на талию, тем самым указывая на ее стройность и одновременно прикрывая часть бедер. Многие модницы могли бы взять ее стиль и манеры за эталон.

Этот образ Екатерины Васильев назвал звездным. Именно так одевались голливудские актрисы 60-х гг. «Особенно хвалю за перчатки. Хотите быть элегантной — носите перчатки разных цветов», — цитирует историка моды портал 7days.ru.

Высоко оценил эксперт и яркое платье Стриженовой, отметив, что у экзотического принта наряда очень выгодный черный фон. Он отлично сочетается с темными волосами телеведущей.

Креативные рукава яркого платья Стриженовой – не только часть эффектного гардероба. Они зрительно уменьшают бедра, прикрывая часть объема. Кроме того, звезда часто выбирает монохромные наряды, тем самым вытягивая свой силуэт. «Екатерина знает, как визуально сделать себя стройнее», — сказал Александр.

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Александр ВасильевЕкатерина СтриженоваЗвездный стильмода и стильСтриженова
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Васильев на примере Стриженовой объяснил, как выглядеть стройнее
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