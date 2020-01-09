Васильев на примере Стриженовой объяснил, как выглядеть стройнее

Александр Васильев обратил внимание на образы телеведущей Екатерины Стриженовой. По мнению модного аналитика, звезда очень искусно одевается, подчеркивая свои достоинства и скрывая недостатки.

В кадре Стриженова часто кладет руки на талию, тем самым указывая на ее стройность и одновременно прикрывая часть бедер. Многие модницы могли бы взять ее стиль и манеры за эталон.

Этот образ Екатерины Васильев назвал звездным. Именно так одевались голливудские актрисы 60-х гг. «Особенно хвалю за перчатки. Хотите быть элегантной — носите перчатки разных цветов», — цитирует историка моды портал 7days.ru.

Высоко оценил эксперт и яркое платье Стриженовой, отметив, что у экзотического принта наряда очень выгодный черный фон. Он отлично сочетается с темными волосами телеведущей.

Креативные рукава яркого платья Стриженовой – не только часть эффектного гардероба. Они зрительно уменьшают бедра, прикрывая часть объема. Кроме того, звезда часто выбирает монохромные наряды, тем самым вытягивая свой силуэт. «Екатерина знает, как визуально сделать себя стройнее», — сказал Александр.