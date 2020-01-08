Звездный стиль

«Помолодел лет на 30»: Иван Ургант похвастался новой стрижкой

Телеведущий прихорашивается к отпуску.

«Помолодел лет на 30»: Иван Ургант похвастался новой стрижкой
Иван Ургант омолодился одной лишь стрижкой. Фото: globallookpress.com

Вечером 8 января телеведущий Иван Ургант выложил в Instagram снимок после стрижки. 41-летний мужчина выбрил виски и оставил на голове только самое необходимое.

«Отпуск где-то рядом…» — написал он, намекая на то, что собрался в жаркую страну, где ему понадобится короткая стрижка.

Оказывается, пока другие звезды бороздили Мальдивы, Бали и Альпы, Иван упорно работал, снимая праздничные и январские выпуски своих шоу. И вот только сейчас телеведущий собирается позволить себе отдых.

Новый образ не остался без внимания поклонников. «Помолодел лет на 30», «К панк-фестивалю готов», «Очень стильно и свежо», — пишут люди в комментариях. Обновленного Урганта сравнивают с Тиллем Линдеманном (фронтменом рок-группы Rammstein), Тарасом Бульбой и молодым Робертом Де Ниро.

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«Помолодел лет на 30»: Иван Ургант похвастался новой стрижкой
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