Алсу подчеркнула стройные ноги черным мини-платьем с жемчужным декором

Алсу нечасто выходит в свет, но прошлый год у нее был насыщен событиями. Она поддерживала свою дочку Микеллу на шоу «Голос», а потом сопровождала ее на разных мероприятиях. Новый год певица встретила в домашней обстановке с семьей, а теперь предпочитает веселиться с друзьями. Накануне артистка увиделась с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Они прогулялись по Москве.

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Похоже, что Алсу захотелось больше времени провести с подругой, поэтому они снова увиделись. На этот раз они принарядились. Певица предстала в черном мини-платье с жемчужным декором. Черные колготки и туфли на каблуке дополнили образ. В руках она держала миниатюрную белую сумку. Жанна тоже предпочла черное короткое платье, только с кружевным воротником. На голову она надела ободок с ушами Минни Маус.

По всей видимости, девушки позировали для фото дома у Алсу. «Я и моя милая мышка», — подписала кадры певица. «Мышки красотушки», — восхитилась Эвелина Бледанс. Поклонников образы подруг тоже не оставили равнодушными. «Мне очень нравится образ, и мышка классная», «Вот кааааак можно быть такой невероятно красивой», «Ну, почему одна из подруг очень стильная, а другая! Как всегда!», «Какие ножки», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Алсу является настоящей модницей. Она всегда тщательно выбирает себе наряды и продумывает образы. Платье для новогодней ночи певица предпочла сшить.