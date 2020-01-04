Звездный стиль

Модные хитрости: Кейт Миддлтон добавляет свои детали готовым дизайнерским нарядам

Герцогиня Кембриджская всегда выглядит утонченно. Как оказалось, она специально подбирает такие образы.

Модные хитрости: Кейт Миддлтон добавляет свои детали готовым дизайнерским нарядам
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com/

Кейт Миддлтон для многих британок стала иконой стиля. Супруга принца Уильяма предпочитает побирать лаконичные и консервативные образы. Очень часто она отдает дань памяти принцессе Диане, облачаясь не только в ее украшения, но и подбирая наряды в ее стиле. Правда иногда эксперты считают, что Кэтрин выбирает скучные наряды. Как оказалось, герцогиня Кембриджская специально подбирает элегантные и сдержанные образы.

Миддлтон разработала несколько трюков для того, чтобы сделать из сексуального наряда более консервативный, подходящий для королевского гардероба. 37-летняя избранница принца Уильяма часто заранее примеряет одежду, чтобы убрать любые разрезы, оголяющие части тела, и сексуальные вырезы. К такой хитрости она прибегла в декабре на записи рождественского телешоу герцогиня появилась в алом платье с принтом Alessandra Rich. Изначально у наряда было глубокое декольте, но Кэтрин при помощи воротника с завязками превратила наряд из сексуального во вполне приличный.

А летом 2019 года супруга принца Уильяма блистала на скачках в Аскотте в платьем Mint Velvet. Тогда герцогиня поступила еще оригинальнее. Наряд от кутюр она в миг преобразила в топ. К нему Миддлтон пришила рукава, чтобы образ смотрелся сдержанно. Стильная Кейт также изменила ряд других вещей в прошлом году, в том числе во время своего королевского турне по Пакистану в октябре, пишет издание Sun.

Напомним, что с появлением в королевской семьей Меган Маркл, некоторое время все внимание было переключено на нее. Она стала любимицей британцев. Но потом супруга принца Гарри нарвалась на критику. Несмотря на слухи о размолвке, Миддлтон дала ей советы, как вернуть к себе расположение людей.

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Модные хитрости: Кейт Миддлтон добавляет свои детали готовым дизайнерским нарядам
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