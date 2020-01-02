Асмус позировала в полупрозрачном платье из органзы и персиковых лодочках 

Кристина Асмус поздравила верных почитателей с Новым, 2020 годом на личной страничке в Instagram. Актриса из сериала «Интерны» пожелала поклонникам счастья, крепкого здоровья и процветания. Свой свежий пост возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова сопроводила понравившимся снимком из импровизированной фотосессии. Знаменитость позировала в полупрозрачном платье из органзы и персиковых туфля-лодочках.

«С Новым годом!! Здоровья вам и вашим родным! И кайфового нам всем года!! Берегите себя», — отметила актриса.

больше по теме Асмус посмеялась над хейтерами после съемок в новом клипе Егора Крида Ранее в поддержку супруги резидента Comedy Club Гарика Харламова высказался Иван Янковский и Александр Васильев.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что Кристина всегда одевается со вкусом. В гардеробе актрисы, по мнению историка моды, нет вульгарных нарядов. Ко всему прочему, соведущий Эвелины Хромченко высказался и по поводу той истории, в центре которой Асмус оказалась после съемок постельной сцене в фильме «Текст».

По словам Васильева, личная жизнь Кристины никак не связана с теми ролями, которые они играет в кино. Историк моды считает, что Гарик Харламов может гордится своей супругой. В поддержку Асмус высказался и Иван Янковский, назвав всех хейтеров «диванными критиками». Сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры заявил, что если общественность поверила в натуралистичную игру Кристины на съемочной площадке, значит она действительно талантливая актриса.