Устинья Малинина вслед за Наташей Королевой заплела цветные косы

Тренд на косы с цветными прядями поддержали многие российские звезды. Вслед за Наташей Королевой, которая вначале предстала перед публикой с бирюзовыми локонами, а затем и с розовыми, модную прическу испробовала на себе Устинья Малинина.

Обе звезды навели красоту специально перед новогодними каникулами. Королева отправилась отдыхать к своей маме в Майами, а Устинья вместе со всей семьей Малининых улетела в Таиланд на остров Пхукет. Кстати, довольно практичный ход для отпуска, ведь держатся такие салонные укладки при правильном уходе довольно прилично.

Кстати, ранее этим трендом отметилась Анна Бузова, которая вплела в свои локоны красные пряди. Однако образ не понравился хейтерам. Девушка долго оправдывалась перед поклонниками в Сети, пытаясь объяснить, что это не только стильно, но и привлекательно.

А вам нравятся косы с цветными прядями?