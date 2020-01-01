Звездный стиль

Устинья Малинина вслед за Наташей Королевой заплела цветные косы

Прически звезды создали специально перед новогодними каникулами.

Устинья Малинина вслед за Наташей Королевой заплела цветные косы
Наташа Королева. Фото Global look press.

Тренд на косы с цветными прядями поддержали многие российские звезды. Вслед за Наташей Королевой, которая вначале предстала перед публикой с бирюзовыми локонами, а затем и с розовыми, модную прическу испробовала на себе Устинья Малинина.

Обе звезды навели красоту специально перед новогодними каникулами. Королева отправилась отдыхать к своей маме в Майами, а Устинья вместе со всей семьей Малининых улетела в Таиланд на остров Пхукет. Кстати, довольно практичный ход для отпуска, ведь держатся такие салонные укладки при правильном уходе довольно прилично.

Кстати, ранее этим трендом отметилась Анна Бузова, которая вплела в свои локоны красные пряди. Однако образ не понравился хейтерам. Девушка долго оправдывалась перед поклонниками в Сети, пытаясь объяснить, что это не только стильно, но и привлекательно.

А вам нравятся косы с цветными прядями?

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Устинья Малинина вслед за Наташей Королевой заплела цветные косы
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