Звездный стиль

Без варежек и шапки: Маликова отправилась на прогулку в тонкой куртке

Певица позировала на фоне украшенных гирляндами новогодних ёлок.

Без варежек и шапки: Маликова отправилась на прогулку в тонкой куртке
Инна Маликова (Фото: Globallookpress.com)

Младшая сестра композитора и певца Дмитрия Маликова на личной страничке в Instagram поздравила близких друзей и поклонников с Новым 2020 годом. Артистка подметила, что в целом, прошедшие двенадцать месяцев запомнились ей только счастливыми и приятными событиями. Инна не стала скрывать, что благодарна жизни за преподнесенные ею уроки и подарки судьбы. Эстрадная исполнительница не сомневается, что в Новом году поводов для радости будет значительно больше. Вместе с поздравлениями артистка опубликовала в микроблоге свежее Новогоднее фото. 43-летняя Маликова позировала на фоне новогодних живых ёлок, украшенных гирляндами.

На прогулку Инна отправилась в трендовых джинсах-бойфрендах, подобрав к образу кожаные сапоги, блузку и тонкую куртку черного оттенка. Певица отказалась от традиционных зимних аксессуаров: шапки, варежек и шарфа. Ранее о моде на джинсы-бойфренды в интервью Teleprogramma.pro напоминала эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави, заверяя, что еще одной важной частью гардероба станет жакет оверсайз в мужском стиле.

Сама Маликова заверила, что не видит смысла сидеть на жестких диетах. Девушка вполне довольна своей фигурой. Как и телеведущая Лера Кудрявцева, она не может полностью отказаться от хлеба и других мучных изделий.

«Раньше я очень любила белый хлеб. В последнее время перешла с белого на серый, стала покупать хлеб с отрубями», — добавила певица в интервью womanhit.ru.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.

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Без варежек и шапки: Маликова отправилась на прогулку в тонкой куртке
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