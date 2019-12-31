Звездный стиль

Стильные девушки: Навка и Жасмин облачились в глянцевые плащи цвета фуксия

Девушки спели дуэтом в центре Москвы.

Стильные девушки: Навка и Жасмин облачились в глянцевые плащи цвета фуксия
Татьяна Навка и Жасмин. фото: instagram.com/jasmin/

Татьяна Навка является известной фигуристкой и олимпийской чемпионкой. Последние месяцы она активно работала, чтобы премьера нового ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» прошла на высшем уровне. Так и случилось. На льду она блистала со своей пятилетней дочкой Надеждой. Однако спортсменка позаботилась и о том, чтобы все россияне смогли ее увидеть в новогоднюю ночь. Она снялась вместе с Жасмин в праздничном ролике.

Съемки пришли неделю назад на катке ВДНХ. Для такого особого случая Навка облачилась в берет и глянцевый плащ цвета фуксия. В точно таком же наряде предстала и Жасмин. Они дополнили образы сапогами на каблуке. Волосы подруги завили в крупные локоны, а на лицо нанесли броский вечерний макияж.

«По уже доброй традиции в новогоднюю ночь на Первом мы с моей дорогой Таней споем для вас дуэтом ! Спасибо тебе, моя Танечка, за твою смелость перед лицом экспериментов, за твой артистизм и кураж, с которыми ты берешься за любое дело! Встречаемся в новогоднюю ночь на Первом канале!» — написала Жасмин.

Поклонники отметили, что каждый год ждут их дуэт с нетерпением. Им также понравились образы двух звезд. «Ждем с нетерпением вашего дуэта», «Мы вас очень ждем, будем вас смотреть и слушать, с наступающим», «Вам очень идут эти плащи! С праздником вас!», «Какие вы красоточки! Эту ночь буду смотреть только вас», «Классные образы», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что ранее порталу Teleprogramma.pro Жасмин рассказала, что в этом году решила сделать ставку на вечные ценности – тепло близких.

«Всех денег не заработаешь, концертов не возьмешь. Да, 31 декабря — это самый хлебный день для артиста, но я хочу быть рядом с детьми. Обнимать их, вместе с ними открывать подарки и радоваться празднику», — сообщила певица.

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Стильные девушки: Навка и Жасмин облачились в глянцевые плащи цвета фуксия
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