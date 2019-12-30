Звездный стиль

«Эко-кожа на пике популярности»: стилист назвала необычный наряд Бабкиной трендовым

Артистка продолжает экспериментировать со стилем. Имидж-стилист Ольга Трофимова отметила преображение певицы.

«Эко-кожа на пике популярности»: стилист назвала необычный наряд Бабкиной трендовым
Надежда Бабкина. фото: globallookpress.com/

Надежда Бабкина в свои 69 лет может дать фору более молодым коллегам. Артистка пышет энергией. Она выступает на сцене и снимается в передаче «Модный приговор» в качестве эксперта. Сама певица в последнее время часто экспериментирует со стилем. Она то меняет прическу, то юбку с пайетками, то броское алое пальто. Поклонники не перестают восхищаться чувством стиля звезды и всегда одаривают ее комплиментами.

А на днях Бабкина посетила Центр красоты и здоровья. При этом она предстала в очень необычном наряде. Артистка облачилась в кожаную рубашку и кожаные брюки, а подвеска на длинной цепочке, аккуратные сапоги и вечерний макияж завершили образ. Поклонники были поражены тому, как стильно выглядит певица. «Офигеть! Красавица! Чем старше — тем моложе», «Невероятно», «Ух ты!», «Потрясающий образ! Восторг!», — прокомментировали пост подписчики. Имидж-стилист Ольга Трофимова специально для портала Teleprogramma.pro оценила наряд артистки.

«Бабкина, конечно, в тренде, потому что эко-кожа у нас на пике популярности в этом сезоне. Но все же для дамы ее возраста к этому наряду я бы рекомендовала заменить юбку на брюки. Все-таки, ничто так женщину не украшает, как платье. В принципе, своим клиентам я стараюсь рекомендовать уходить от брюк. В целом, образ не могу сказать что мне нравится. Я привыкла, что женщины предпочтительно нарядно одеваются, в платья. Здесь я бы оставила вверх, а брюки бы заменила на юбку, если ей так нравится быть в тренде», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:  Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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«Эко-кожа на пике популярности»: стилист назвала необычный наряд Бабкиной трендовым
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