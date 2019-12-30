«Вечно юная и нежная»: Валерия в платье макси не смогла затмить Глюкозу

Перед Новым годом графики звезд настолько плотные, что порой им не хватает времени на сон. Певица Валерия не стала исключением. За последние недели она успела сняться в новогодних «Огоньках» и концертах, побывать на Президентском приёме в Большом театре и даже провести время с детьми. А на днях артистка снялась в праздничном выпуске «Квартирника НТВ у Моргулиса». Там собралось около 70 звезд отечественной эстрады.

Каждая из певиц старалась выделить с помощью броского образа. 51-летняя Валерия на этот раз спрятала стройные ноги под голубым платьем в пол с принтом в виде снежинок. При этом она похвасталась глубоким декольте. Пышная челка и закрученный в локоны хвост завершили образ. Как и другие гости жена Иосифа Пригожина спела для гостей. В необычном наряде певица выглядела словно Снегурочка.

Однако Ларисе Тимиряевой, стилисту-имиджмейкеру, платье показалось не совсем праздничным.

«Атмосфера праздника и уюта поддержаны образами участниц торжества. Вечно юная и нежная Валерия в голубом платье поддержала именно атмосферу уюта. Платье нежное, подстать певице, но праздничным образ не назовешь», — заявила эксперт.

А Глюкозу она похвалила, певица блистала в асимметричном платье с пайетками. Девушка сверкала на сцене, а также похвасталась стройными ногами. «А вот певица Глюкоза наоборот своим образом поддержала атмосферу праздника. Образ просто бомбический. В нем собрано все и стиль и тренды», — считает Тимиряева.

Добавим, что на съемке также отметились: Борис Гребенщиков, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Лариса Долина и другие известные персоны. Узнать подробности можно в большой колонке Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.