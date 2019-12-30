Звездный стиль

«Вечно юная и нежная»: Валерия в платье макси не смогла затмить Глюкозу

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила наряды двух звезд.

«Вечно юная и нежная»: Валерия в платье макси не смогла затмить Глюкозу
Валерия. фото: globallookpress.com/

Перед Новым годом графики звезд настолько плотные, что порой им не хватает времени на сон. Певица Валерия не стала исключением. За последние недели она успела сняться в новогодних «Огоньках» и концертах, побывать на Президентском приёме в Большом театре и даже провести время с детьми. А на днях артистка снялась в праздничном выпуске «Квартирника НТВ у Моргулиса». Там собралось около 70 звезд отечественной эстрады.

Каждая из певиц старалась выделить с помощью броского образа. 51-летняя Валерия на этот раз спрятала стройные ноги под голубым платьем в пол с принтом в виде снежинок. При этом она похвасталась глубоким декольте. Пышная челка и закрученный в локоны хвост завершили образ. Как и другие гости жена Иосифа Пригожина спела для гостей. В необычном наряде певица выглядела словно Снегурочка.

Валерия спела песню. фото: пресс-служба канала НТВ

Однако Ларисе Тимиряевой, стилисту-имиджмейкеру, платье показалось не совсем праздничным.

«Атмосфера праздника и уюта поддержаны образами участниц торжества. Вечно юная и нежная Валерия в голубом платье поддержала именно атмосферу уюта. Платье нежное, подстать певице, но праздничным образ не назовешь», — заявила эксперт.

А Глюкозу она похвалила, певица блистала в асимметричном платье с пайетками. Девушка сверкала на сцене, а также похвасталась стройными ногами. «А вот певица Глюкоза наоборот своим образом поддержала атмосферу праздника. Образ просто бомбический. В нем собрано все и стиль и тренды», — считает Тимиряева.

Глюкоза
Глюкоза и «Би-2». фото: пресс-служба канала НТВ

Добавим, что на съемке также отметились: Борис Гребенщиков, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Лариса Долина и другие известные персоны. Узнать подробности можно в большой колонке Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.  

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВалерияЗвездный стильмода и стильРазбор стилиста
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вечно юная и нежная»: Валерия в платье макси не смогла затмить Глюкозу
Интересно?
Поделись с друзьями: