Звездный стиль

На стиле: Утяшева в глянцевом комбинезоне покаталась с дочкой на лыжах

Телеведущая отдыхает с семьей в Сочи.

На стиле: Утяшева в глянцевом комбинезоне покаталась с дочкой на лыжах
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com/

Ляйсан Утяшева и Павел Воля давно стали олицетворением гармоничной семьи. Супруги работают, чтобы обеспечивать себя и наследников. При этом спортсменка не забывает ухаживать за собой и блистать на публике. Более того, она воспитывает двоих детей. У влюбленных подрастают сын Роберт и дочка София. До этого лета они предпочитали скрывать лица малышей, а теперь они мелькают на фото и видео вместе с родителями.

Еще в середине декабря Утяшева и Воля нарядили праздничную елку вместе с наследниками. Им также помогала мама экс-гимнастки. Но этим пара не ограничилась. Недавно на два дня они свозили детей в Лапландию и познакомили их с Санта-Клаусом. На этом сказочные каникулы не закончились. Супруги перебрались в Сочи, где теперь катаются на лыжах. Они радуются снегу, так как в Москве в этом году выдалась теплая и бесснежная погода.

Накануне Ляйсан поделилась трогательными кадрами. На них она позирует в комбинезоне с эффектом глянца, в алой шапке и перчатках. Рядом с ней стоит ее дочка София, которая облачена в глянцевый пуховик, только серебристого оттенка, и розовые пуховые штаны. Ее глаза скрыты за специальными горнолыжными очками. Как оказалось, мама решила поставить ее на лыжи. В прошлом году покорял склоны Роберт.

«Москва в этом году снегом не радует. Прилетели в Сочи! Горнолыжные трассы, встречайте нас! В этом году дебютировать на лыжах будет София», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами и отметили, что мама с дочкой выглядят очень стильно. «Крутышки», «Комбезы опасные, скользкие. 2 раза в них чуть не улетела с крутой трассы, будьте осторожны. Модно и красиво, но падать в них нельзя», «31 будет снег, совсем новогодняя атмосфера будет на Розе Хутор», «Удачи Софии!!! Ей обязательно понравится», — прокомментировали пост подписчики.

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На стиле: Утяшева в глянцевом комбинезоне покаталась с дочкой на лыжах
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