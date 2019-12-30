«Образ просто бомбический»: стилист назвала асимметричный наряд Глюкозы трендовым

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, последние недели трудилась в поте лица. Она старалась отметиться на праздничных концертах и новогодних съемках, так как планирует в каникулы, в отличие от других звезд, не работать, а провести время с семьей. Она отправится на волшебный остров Маврикий с мужем и детьми, а после они переберутся в Кейптаун, что в Южной Африке, дабы продолжить веселиться и открывать новые экзотические места.

А на днях Глюкоза снялась в новогоднем выпуске популярной передачи «Квартирник НТВ у Моргулиса». В съемках приняли участие 70 артистов, включая Ларису Долину и Алену Свиридову. Для такого особенного случая певица выбрала броский образ. Чистякова-Ионова предстала в асимметричном платье. Одна его часть его была короткой и состояла из пайеток, а другая была длинной. Черная ткань придала образу женственности и таинственности. А алая помада и локоны дополнили наряд.

Как и другие гости, Глюкоза выступила на сцене. Она спела дуэтом с группой «Би-2». Наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Специально для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила Лариса Тимиряева, стилист-имиджмейкер.

«Глюкоза своим образом поддержала атмосферу праздника. Образ просто бомбический. В нем собрано все: и стиль, и тренды. Самый популярный тренд, асимметрия, добавляет наряду динамики, драмы. Крой, сочетание блеска и матовой фактуры, черного цвета и металлизированного блеска создают не просто яркий праздничный образ, а образ, граничащий с авангардом. Плюс асимметрия стройнит. Все вместе сделало Глюкозу юной, дерзкой, стройной, эффектной», — пояснила эксперт.

К слову, недавно певицу заподозрили в беременности. Поклонники заметили у нее округлившийся живот. А вот в асимметричном платье ее фигура казалась идеальной.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия».