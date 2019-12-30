«Все настолько гармонично и стильно»: Свиридова в платье-сорочке восхитила стилиста

Еще в ноябре стартовали съемки новогодних передач. Звезды едва находили свободное время, чтобы поспать, так как старались никого не обидеть и отсняться во всех проектах, куда их пригласили. Одни успели отметиться на Красной площади, другие — на главных концертных площадках страны.

Но похоже, что почти все звезды собрались ради съемок новогоднего выпуска популярной передачи «Квартирник НТВ у Моргулиса». В числе 70 приглашенных артистов оказались Борис Гребенщиков, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Валерия, Тамара Гвердцители, Лариса Долина и многие другие известные персоны.

Спела для гостей и Алена Свиридова. Артистка в свои 57 лет может дать фору более молодым коллегам. Она выглядит свежо и молодо, а также обладает стройной фигурой, хотя родила двоих детей. Обычно певица облачается в лаконичные костюмы, но для такого особенного случая она выбрала платье-сорочку из атласной ткани на тонких бретельках. Элегантная шляпка и вечерний макияж дополнили ретро-образ.

Наряд звезды для портала Teleprogramma.pro оценила Лариса Тимиряева, известный стилист-имиджмейкер.

«Образ Алены Свиридовой больше подходит для домашнего торжества. Как раз объединил в себе и уют, и праздник. Платье в бельевом стиле подчеркнуло сексуальность и женственность певицы. Платье без лишнего декора, абсолютно спокойное, поддержано праздничными аксессуарами, игривой шляпкой и блестящими лодочками. Все настолько гармонично и стильно зацепилось между собой и по цветовому комбинированию, и разницы фактур, и стилистически, и с чувством меры. Не добавить, не убрать», — высказалась эксперт.

К слову, узнать, какие наряды выбрали другие артисты и кто порадовал гостей передачи своим вокалом, можно узнать в большом репортаже Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «Имиджелогия».