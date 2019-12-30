«Нет у них вещизма!»: Киркоров резко ответил Хромченко на вопрос о детях

Филипп Киркоров пришел на «Модный приговор» вместе со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией. И, хотя главными героями шоу стали тетя Мари и дядя Хари, над образами которых поработали стилисты шоу, его ведущая Эвелина Хромченко не удержалась и коснулась в разговоре стиля наследников музыканта.

Эксперт моды предложила Филиппу признаться, что главным стилистом своих отпрысков является он сам. И певец легко согласился с этим.

«Сегодня в шоурумах итальянских дизайнеров можно купить детям одежду такую же, что и взрослым, только в маленьком варианте. И именно такие комплекты я приобретаю», — сказал Киркоров.

Тогда Хромченко задала другой вопрос: «А как вы совмещаете это с воспитанием? Покупать вещи для детей – это большое удовольствие. Но, с другой стороны, вы, как отец, должны понимать, что их нужно немного ограждать от влияния вещизма».

«Нет у них вещизма!» — воскликнул король отечественной поп-сцены.

По его словам, Мартин и Алла-Виктория чрезмерно модой не увлекаются, хотя дочь любит красиво наряжаться. Музыкант испытывает истинное наслаждение, подбирая для «своей принцессы» платьица. Мальчику же, уверен Филипп, очень идут спортивные костюмы.

«Ничего особенного нет в их одежде. Это свитерок, джинсики… Но это все так вкусно! Мне нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня!» — заверил Филипп.

Напомним, недавно Киркоров пришел на ледовое представление Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Золушка» с Аллой-Викторией в белоснежных шубах. Мартин предпочел сверкающий серебристый пуховик и ботинки, украшенные натуральным мехом. Действительно, простенько и со вкусом.