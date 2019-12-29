Полезно: Рогов объяснил, как из новогоднего наряда сделать обыденный

В новогоднем выпуске программы «Рогов в городе» на СТС, ее ведущий объяснил, как можно использовать новогодний наряд в своей будничной жизни. Традиционно на праздник женщины стремятся приобрести что-то блестящее, а в этом сезоне пайетки и люрикс популярны, как никогда. Однако многие модницы отказывают себе в удовольствии купить сияющий look, опасаясь, что эта вещь будет на один раз.

Чтобы этого не произошло, Александр Рогов посоветовал купить блестящий костюм. Например, состоящий из топа и юбки. С таким же успехом можно приобрести также комплект с брюками.

Надев его на Новый год, в дальнейшем женщины могут заменять одну из блестящих деталей на повседневную. То есть комбинировать праздничную юбку с повседневным топом, футболкой или блузой. Или напротив, оставить блестящий топ, а вниз надевать что-то офисное, повседневное, даже джинсы.

Кроме того, праздничный костюм всегда можно «приземлить» каким-нибудь строгим жакетом.

Отметим, что историк моды Александр Васильев советовал женщинам в этом году обратить внимание на стиль нэпа. Женщины в 20-е годы прошлого столетия носили блестящие вещи, увлекались мехами и перьями, украшали свободные платья чуть ниже колен крупными длинными бусами.