Васильев посоветовал встретить Новый год в стиле «нэп»

Историк моды Александр Васильев в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» дал несколько рекомендаций, в чем лучше встретить Новый год.

По его словам, поскольку нас ждут 20-е годы, будет вполне адекватно вспомнить про наряды 20-х годов прошлого столетия. Это период нэпа, характерный неожиданно появившейся буржуазностью среди советских модниц.

В это время женщины почувствовали определенную свободу и достали из сундуков припрятанные украшения, меха и красивые шляпки с перьями, стали активно посещать увеселительные заведения. От корсетов дамы отказались в угоду легкости движениям и примерили платья с прямым силуэтом, украсив их крупными бусами.