Звездный стиль

Васильев посоветовал встретить Новый год в стиле «нэп»

Его характерная особенность – блеск, стразы и бусы.

Васильев посоветовал встретить Новый год в стиле «нэп»
Кадр из программы "Доброе утро". Александр Васильев

Историк моды Александр Васильев в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» дал несколько рекомендаций, в чем лучше встретить Новый год.

По его словам, поскольку нас ждут 20-е годы, будет вполне адекватно вспомнить про наряды 20-х годов прошлого столетия. Это период нэпа, характерный неожиданно появившейся буржуазностью среди советских модниц.

В это время женщины почувствовали определенную свободу и достали из сундуков припрятанные украшения, меха и красивые шляпки с перьями, стали активно посещать увеселительные заведения. От корсетов дамы отказались в угоду легкости движениям и примерили платья с прямым силуэтом, украсив их крупными бусами.

«Это блестки, бисер и стразы. Но особенно в моде ярко-синий цвет. Если вы достанете платье, вышитое блестками ярко-синего цвета, вы будете в тренде. При этом колготки должны быть темные гипюровые, ни в коем случае не прозрачные. Обувь — черная на платформе и с высоким каблуком. Будет замечательно!» — прокомментировал ведущий «Модного приговора».

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Васильев посоветовал встретить Новый год в стиле «нэп»
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