Васильев посоветовал встретить Новый год в стиле «нэп»

Историк моды Александр Васильев в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» дал несколько рекомендаций, в чем лучше встретить Новый год.
По его словам, поскольку нас ждут 20-е годы, будет вполне адекватно вспомнить про наряды 20-х годов прошлого столетия. Это период нэпа, характерный неожиданно появившейся буржуазностью среди советских модниц.
В это время женщины почувствовали определенную свободу и достали из сундуков припрятанные украшения, меха и красивые шляпки с перьями, стали активно посещать увеселительные заведения. От корсетов дамы отказались в угоду легкости движениям и примерили платья с прямым силуэтом, украсив их крупными бусами.
«Это блестки, бисер и стразы. Но особенно в моде ярко-синий цвет. Если вы достанете платье, вышитое блестками ярко-синего цвета, вы будете в тренде. При этом колготки должны быть темные гипюровые, ни в коем случае не прозрачные. Обувь — черная на платформе и с высоким каблуком. Будет замечательно!» — прокомментировал ведущий «Модного приговора».