Ирина Шейк сверкнула на фото огромными ступнями

Всегда шикарная супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram не самый удачный свой снимок. На нем 33-летняя красавица из России сидит на журнальном столике вместе со своей подругой, расставив ноги.

Девушка обута в тяжелые черные ботинки, и выглядят они так, будто у модели огромная стопа. В комментариях под снимком некоторые поклонники звезды принялись обсуждать ее большие ноги. Одни пишут, что грубая обувь совсем не красит Ирину, другие предполагают, что у всех высоких девушек большая стопа.

«Зачем постоянно эти уродливые огромные ботинки?» — спрашивает один из подписчиков.

Спешим отметить, что размер ноги у Шейк нормальный — 39-й. Похожей на мультяшного персонажа Гуфи ее делает такое построение кадра, когда ботинок ближе к фотографу, чем сама модель.

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Добавим, что у девушки практические идеальные формы: 86-58-88. Рост — 177 сантиметров, вес — около 55 килограммов. Но даже у таких красавиц бывают неудачные фотографии.