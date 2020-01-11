Кудри — это женственно: Бородина, Федорова и другие звезды сделали прически в стиле афро

Порой женщинам хочется выглядеть по-особенному, но в то же время модно. Трендовая укладка - чудо наяву.

Девушки часто придерживаются мнения: в любой непонятной ситуации — меняйся. Если покрасить волосы, то это может оказаться как плохим, так и хорошим экспериментом, но лучше прибегнуть к менее радикальным способам преобразиться. Порой новая укладка может изменить человека до неузнаваемости.

В новом сезоне в моду вернулись косички с каникалоном, а также очень игривая укладка — афрокудри. Новый тренд уже поддержали многие звезды. Мы обратились к эксперту в области стиля, имиджемейкеру Ларисе Тимиряевой.

«Мода — она циклична. Я ожидала возвращения кудрей, так как слишком долго в моде были естественные волосы. Сейчас стиль 80-х и 90-х годов вернулся в моду, поэтому кудри и начесы не могли не стать снова актуальными», — пояснила она. «Все равно будет в тренде легкая небрежность», — считает эксперт.

Модные леди

Однако многие известные персоны решились на эксперимент. Одной из первых сделала необычную прическу Ксения Бородина. Известная телеведущая старается всегда стильно одеваться. Для эфира ей создают безупречный образ. Она носит прямые локоны по плечи, но дважды успела сделать афрокудри.

Игривые кудри освежили образ Ксении, а с легким загаром она смотрелась так, будто только вернулась из Африки. С новой прической телеведущая отметилась и на работе, и дома. «Муж, у тебя сегодня новая женщина», — пошутила она.

Экс-обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова продолжает посещать светские мероприятия и следить за модой. Она предпочитает женственные образы. Неудивительно, что модель тоже недавно обратила внимание на прическу в стиле афро. Поклонники были сражены, когда увидели ее с локонами.

В свое время любила носить прически с завитками Жанна Фриске. В клипах она представала с закрученными локонами, которые оживляли ее образы.

Сестра Жанны Наталья Фриске очень похожа на свою родственницу. А когда девушка сделала игривые кудри, которые любила носить и певицы, то девушку едва узнали фанаты. Она стала копией своей сестры. Ко всему прочему, выглядела Наталья очень стильно.

А вот Вера Брежнева предпочитает легкие волнистые волосы, которые выглядят естественно. Дочка певицы Сара больше расположена к экспериментам. В свой день рождения девочка сделала афрокудри. По всей видимости, она осталась довольна преображением.

Для тех, кто любит естественность, можно сделать не мелкие кудряшки, а крупные, тогда прическа будет смотреться объемно и максимально эффектно. Так недавно сделала Дженнифер Лопес, которая любит блистать.

Решилась на объемные кудри и Наталья Водянова, которая устроила фотосессию с детьми. Супермодель кривлялась на камеру, а ее волосы будто жили своей жизнью. Нереальный объем смотрелся стильно.

Мнение эксперта: «Афрокудри уже не первый год популярны, и неспроста, это отличный способ выделиться и подчеркнуть индивидуальность», — считает Марина Корабель, бьютимэйкер-стилист. По ее словам, неоднородный цвет волос в кудрях всегда смотрится эффектно. Она отметила, что, если форму причёски сделать более трацепевидной и слегка распушить кудри, образ будет более современный.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия».

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге, который и по сей день успешно работает.