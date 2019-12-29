Трендовые прически: какие укладки выбирают Навка, Орбакайте и другие звезды

Приближение новогодних праздников побудило портал Teleprogramma.pro узнать у эксперта, что лучше сделать к особенному случаю: кудри, нежные локоны или конский хвост.

Как только наступает декабрь, в салонах красоты не остается ни одного свободного места, так как каждая женщина хочет вступить в наступающий год в самом лучшем виде. Все начинается с выбора наряда, а затем переходит к макияжу и прическе. Одни любят делать кудри, другие выпрямляют волосы, а третьи создают на голове нереальный объем. Специально к приближающимся праздникам мы узнали, какие прически реально в тренде.

Начнем с нескольких советов Марины Корабель — бьютимейкера-стилиста.

1. «Выбирая прическу, следует учитывать несколько факторов: весь образ в целом, форму лица, фигуру и мероприятия, на которые вы отправляетесь».

2. «Сегодня праздничные и повседневные укладки не очень сильно отличаются друг от друга, потому что в моде сейчас такие причёски, как будто с ними никто ничего не делал, ну или совсем чуть-чуть. Как говорится, мастеру нужно вовремя остановиться».

3. «И чем проще смотрится укладка, тем сложнее её делать».

4. «В тренде сейчас мягкие естественные волны, слегка мокрый эффект на волосах, крупные волны, чёткие линии и стрижки боб, каре различных длин».

Стильные прически звезд

Ольга Бузова любит экспериментировать с имиджем. В последнее время она часто красит локоны и делает разные прически. Особенно часто девушка предстает с объемными волнами.

Эксперт: «Современные объемные волны с прямыми концами особенно хорошо смотрятся с таким окрашиванием, только уж очень аккуратно исполнена прическа в прикорневой части. Хочется немного лёгкости в области челки и воздуха», — пояснила Корабель.

Ведущая Марина Ким тоже часто экспериментирует. Для съемок ей необходимо всегда выглядеть безупречно.

Эксперт: «Высокий хвост как будто собран на скорую руку, очень идёт Марине. Мне нравится все: и цвет волос более глубокий в прикорневой зоне, и лёгкая небрежность. Очень универсальная причёска: и пир, и мир, и в добрые люди».

Актриса Ирина Пегова не боится выглядеть нелепо, но чаще всего ее образы все же вызывают восхищение у поклонников.

Эксперт: «Выпрямленные волосы и слегка подкрученные концы, слева они чуть распрямились, ну, скорее всего, это потому, что у многих из нас одна сторона хорошо лежит, а другая живёт своей жизнью, но в этом и есть естественность. Все хорошо: и цвет, и укладка. Ничего лишнего».

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте блистает на сцене с юности. Она знает, как подать себя в лучшем свете. На новогодних съемках певица сменила много нарядов и причесок от пучков до локонов, но кудри стали ее козырем.

Эксперт: «Мерцающее платье прекрасно дополняет красивый цвет волос — роскошный блонд. А также мягкие волны и современная длина, и ничего лишнего — все отлично».

Ани Лорак даже в 41 год выглядит так, будто ей все еще 18. Певица обладает женственными формами, но о макияже и прическе она никогда не забывает.

Эксперт: «Мягкие волны в меру объема, глубокий боковой пробор, роскошный цвет и волосы, собранные за ухом. Все замечательно сложилось в данной прическе».

Татьяна Навка продолжает выступать на льду. Также олимпийская чемпионка часто посещает светские мероприятия. В ее арсенале и кудри, и высокие конские хвосты.

Эксперт: «Очень элементарная с первого взгляда, но очень актуальная причёска. Мне здесь нравится все: и цвет с ненавязчивыми бликами, и асимметричная челка, и ухоженные волосы. И то, что простую причёску поддерживают крупные серьги. Это очень хороший приём».

Эксперт: «Нравится цвет, он очень идёт Татьяне, также хорош глубокий боковой пробор, а вот с интенсивностью завитка и лаком явно перестарались, хотя если просто расчесать волосы щеткой, то причёска будет более легкой и современной».

А эту девушку многие считают иконой стиля, также ее не раз называли самой привлекательной. Речь идет о Вере Брежневой, которая чаще всего блистает с распущенными волосами.

Эксперт: «У Веры очень модная укладка: волосы уложены от лица с деликатным объемом в зоне челки, боковым пробором и минимальным объемом на висках. Все прекрасно».

Светлана Ходченкова не раз играла роковых красоток. Но в обычной жизни она тоже умеет сражать наповал. Для этого ей нужно платье и выразительный взгляд.

Эксперт: «Ухоженные волосы, благородный блонд, низкий гладкий хвост с центральным пробором. Идеальное и современное решение для этого образа. Тот случай, когда платье самодостаточное и простая причёска его дополняет».

А несравненную Дженнифер Лопес знают все. Она выглядит как модель в свои 50 лет. Певица то наращивает волосы, то носит каре.

Эксперт: «Роскошная Джей Ло и роскошная укладка, современная окрашивание, смешение основного карамельного оттенка и светлых бликов прекрасно смотрится в пышных волнах с умеренным объёмом в прикорневой части и полупрямых концах».

Виктория Боня много путешествует и работает моделью. Эта девушка знает много бьюти-секретов. В последнее время она часто делает нежные локоны для выходов в свет.

Эксперт: «Тёплый глубокий блонд со светлыми бликами, как будто выгоревшими на солнце, и мягкие объемные волны с прямыми концами и без лишнего объема в прикорневой зоне смотрятся роскошно и современно».

Кристина Асмус стала одной из самых обсуждаемых персон зимы из-за фильма «Текст». Однако на красной дорожке она редко позволяет себе провокации. Девушка любит лаконичный и сдержанный стиль.

Эксперт: «Волосы уложены от лица с объемом, и это сейчас, действительно, актуально. Только именно для Кристины я бы выбрала то же самое, но с боковым пробором и поменьше объема в височных зонах, так как это придает возраст, а молодой и красивой актрисе это ни к чему».

Сестра Жанны Фриске Наталья недавно выпустила свою песню, но работает она в салоне красоты. Недавний ее эксперимент с собственным образом вызвал восторг у пользователей Сети.

Эксперт: «Афрокудри уже не первый год популярны, и неспроста, это отличный способ выделиться и подчеркнуть индивидуальность. У Натальи неоднородный цвет волос , что всегда в кудрях смотрится эффектно. А если форму причёски сделать более трапециевидной и слегка распушить кудри, образ будет более современный».

А современным девушкам, которые не боятся выглядеть дерзко, мы предлагаем посмотреть на прическу Наташи Королевой. Во время поездки в Майами певица сделала боксерские косы. Благодаря канекалону ей сделали длинные цветные локоны. Это смотрелось необычно и стильно.

Еще больше советов эксперта

Марина Корабель рассказала о главных трендах сезона, а также раскрыла некоторые секреты.

Например, если хочется уложить волосы от лба назад, то они могут быть с лёгким объемом либо без него. Также, по ее словам, многие звезды уже попрощались с длинными волосами, отдав предпочтение коротким стрижкам и стрижкам средней длины.

Марина рекомендует обратить внимание на стрижку боб. Ее можно уложить, выпрямив волосы и сделав, например, прямой пробор, который привлечёт внимание к глазам, а гладкость подчеркнёт прямой срез, форму. Или же можно слегка подкрутить волосы, при этом концы оставить почти прямые.

«Также актуальны гладкие и текстурные хвосты, высокие и низкие пучки, как плотно прилегающие к голове, так и пучки из текстуры beach waves (предварительно накрученные волосы, эффект пляжной волны) с оставленными выбившимися прядями у лица. Как будто это сделал ветер», — отметила эксперт.

«Причёска „Мальвинка“ — это когда часть волос завязана на макушке в хвост, а остальные распущены и слегка подкручены. Не стоит забывать про афрокудри. Однако они не должны быть идеально выглаженными», — советует стилист.

«Одна или две косы очень популярны и могут быть вполне себе вечерней прической. Например, можно сделать гладкий низкий хвост и из него заплести косичку, украсить бархатной или атласной лентой. Это будет смотреться очень лаконично и стильно», — добавила Корабель.

Рекомендации эксперта:

1. «Украшения тоже выбирайте максимально простое или с одним акцентом. Это могут быть различные ленты, ободки, деликатное кружево или жемчужины. Только что-то одно».

2. «Ни в коем случае не декорируем прическу как новогоднюю ёлку! Избегайте большого объема на макушке — это не современно и визуально увеличивает ваш возраст. Избегайте залаченных кудрей и неподвижных „забетонированных“ лаком волос. И забываем про начес».

3. «Классические ретро-причёски — бабетта и ракушка — тоже остаются с нами, только в более современном исполнении, компактные и более лёгкие по текстуре»;

4. «И помните — неважно, какой у вас будет образ: классический, строгий, романтический или сексуальный. Главное, чтобы волосы были ухоженные, а прическа подчеркнула вашу красоту и индивидуальность!» — подчеркнула Марина

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Марина работает с такими дизайнерами, как Blumarin, Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон, и др. Свою красоту ей доверяют такие звёзды, как Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa, и многие другие известные персоны.