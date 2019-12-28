Модные туфли на Новый год: что выбрали Брежнева, Асмус и другие звезды

На Новый год женщины обычно много внимания уделяют подбору платья и прическе. А вот туфли считают делом второстепенным. Но новогодний наряд без эффектных туфель – это все равно, что торт без кремовой розочки или вишенки, совсем не то. Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала Teleprogramma.pro о трендах этого сезона и дала совет, какие туфли лучше надеть на праздник.

«Выбирая обувь к новогоднему наряду, необходимо определиться, где и как вы будете праздновать. Обязательно позаботьтесь о комфорте, что немаловажно, если хотите не только встретить Новый год, но и отмечать его до утра. Какой праздничный наряд без обуви на высокой шпильке? Но не в коем случае не надевайте обувь на высоченной шпильке в дуэте с подносочной платформой. Это не просто вышло из моды, а антитренд».

«Вне моды и вне конкуренции – классические лодочки, причем каблук может варьироваться от высокого до мини. Но, хочу заметить, шпилька мини уступила место мини широкому каблуку, но все равно антитрендом не является. В моде не только туфли в коже и замше, но и из ткани (кружево, бархат, атлас), расшитые пайетками и украшенные стразами».

«Если выбираете обувь, украшенную яркой отделкой, то эта отделка должна быть поддержана аксессуарной группой, либо платье должно иметь точно такие же элементы, либо исключить любой другой декор. Обувь в золоте и серебре всегда актуальна для Нового года».

«В тренде обувь, имитирующая кожу питона, рептилий. Особенно модно, когда модель не полностью выполнена из кожи рептилии, а имеет вставки из этого материала».

«Из тренда ушла обувь, декорированная цветами, лучше отдать предпочтение обуви с широкой пряжкой, она сейчас на пике. Вообще, пряжки держат свое первенство в декоре. Остаются в моде босоножки, состоящие только из ремешков либо горизонтальных полос перепонок».

«Не менее популярна обувь, декорированная шнуровкой, причем как шнурком, так и ленточкой».

«Смело применяйте обувь на устойчивом каблуке в сочетании с платформой. Это и модно, и удобно».

«А вы знаете, что идеально, когда нос обуви подбирается в соответствии с формой носа на лице и формой подбородка? Если обладательница длинного острого носа наденет обувь с сильно круглым или квадратным носом, то визуально нос на лице будет казаться еще длиннее и острее. А широкий крупный или курносый нос на фоне очень длинного острого носа обуви визуально превратится в нос картошкой. Нужно будет обязательно сочетать острый нос обуви с v-образным вырезом. Вот такая хитрость. Мы так устроены, что, воспринимая образ в целом, мы одновременно воспринимаем нос на лице и нос обуви. Этим можно умело пользоваться для визуальной коррекции».

«Обувь с острым носом в этом сезоне популярна как никогда. И у обуви с закрытой пяткой и открытой. Лодочки с острым носом подойдут под любой новогодний образ. Самые популярные — телесного цвета. Как роскошно, стильно и модно выглядит Екатерина Варнава в образе в стиле «гламурный шик» в нюдовом цвете. А бежевые лодочки в цвет тела визуально удлиняют ногу и придают образу нежность и изысканность».

«Вообще телесные туфли и босоножки в сочетании с высоким разрезом визуально делают ноги бесконечно длинными. Обувь-невидимка».

«Можете смело носить обувь со скругленным и квадратным носом, если она вписывается в ваш образ. Туфли с квадратным носом в английском стиле можно отлично сочетать с пиджаком в мужском стиле, например, с объемными бантами. А обувь со скругленным носом шикарно сочетается с воланами, рюшками.

На пике популярности также обувь с открытым носом. Причем как с открытой, так и закрытой пяткой. Открытый нос обуви очень гармонично сочетается с глубоким декольте».

«Более эпатажная обувь наиболее уместна для тематической вечеринки, новогоднего маскарада, карнавала, где весь образ должен быть выдержан в неординарном стиле».

«Подбирая обувь к новогоднему наряду, помните, блестеть должно либо платье, либо обувь. Сочетание блеска и матовых фактур не только модно, но и благородно. Если будет блестеть все, не будет видно вас».

«Чем выше каблук, тем длиннее платье. Огромная шпилька в сочетании с экстремальным мини смотрится вульгарно и дешево. Изящная обувь хорошо вытягивает силуэт и делает женскую походку плавной и амплитудной».