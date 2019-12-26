Звездный стиль

«Очень стильное»: Шубская в черном платье с разрезом восхитила эксперта по имиджу

Супруга Александра Овечкина выбрала элегантный образ для рождественского ужина с Дональдом Трампом.

«Очень стильное»: Шубская в черном платье с разрезом восхитила эксперта по имиджу
Анастасия Шубская. фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская является супругой Александра Овечкина. Влюбленные живут в США, где тренируется хоккеист. У них подрастает годовалый сын, но наличие ребенка не мешает родителям время от времени выходить в свет.

Так, на днях они не стали упускать возможности и посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа. Супруги появились под руку в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Для столь важного мероприятия Шубская выбрала элегантный образ. Девушка предстала в эффектном платье с блестками и высоким разрезом до бедра. Наряд по крою напоминал халат. Он подчеркнул фигуру Анастасии и позволил показать стройные ноги. Образ жена Овечкина завершила серебристыми туфлями-лодочками и аксессуарами. Волосы она оставила выпрямленными, а вот на лицо нанесла вечерний макияж с акцентом на глаза.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» предпочел классический костюм и галстук. Он светился рядом со своей супругой.

«Лайфхак: когда нашла удачную позу в платье, нет смысла ее менять», — написала в соцсети Шубская.

Поклонники одарили девушку множеством комплиментов. Не осталась равнодушна к наряду и Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Это очень элегантный образ. Если говорить о стиле, то при всей торжественности романтизм присутствует в форме рукавов. Вообще, платье очень стильное, ей очень к лицу. Образ дорогой! Для подобного приема она очень достойно выглядит. Просто восхитительно! Выдержаны все правила протокола. На ее фоне даже муж слишком обыденно смотрится. Ему можно было подобрать костюм немножко другой», — высказалась эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Елена отметила, что Шубская демонстрировала ножку в разрезе наряда.

«Такая скрытая сексуальность, таинственность. Великолепно подобранный образ», — не смогла сдержать восхищения эксперт по стилю.

Справка Teleprogramma.proЕлена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и  «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяЗвездный стильмода и стильРазбор стилиста
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«Очень стильное»: Шубская в черном платье с разрезом восхитила эксперта по имиджу
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